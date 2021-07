Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt

BRØNDERSLEV:Politiet er i øjeblikket talstærkt til stedet ved en villa på Markedsgade i Brønderslev, hvor politiet undersøger et mistænkeligt dødsfald.

Det fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

Omkring klokken 04 blev der ringet 112 med en anmeldelse om, at en 75-årig kvinde var faldet. Kvinden havde fået alvorlige skader i hovedet og blev kørt på sygehuset, hvor hun omkring en time senere døde af sine kvæstelser.

Da politiet kom til adressen i Brønderslev var der nogle omstændigheder, der var mistænkelige,forklarer Niels Kronborg.

- Da vi kom frem til stedet og påbegyndte vores arbejde, vurderede vi, at omstændighederne omkring dødsfaldet skal undersøges nærmere – og derfor undersøger vi sagen som det, vi kalder for et mistænkeligt dødsfald. Vores videre efterforskning skal nu klarlægge præcist, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet, forklarer vicepolitiinspektøren.

På adressen bor en 54-årig mand, der er i nær familie til den afdøde kvinde. Han var også til stede, da det mulige fald skete, oplyser politiet.

- Denne person er anholdt som led i efterforskningen, men vi kan ikke udtale os nærmere om dødsfaldet og den efterfølgende anholdelse, før vores undersøgelser har belyst sagens omstændigheder nærmere, fastslår Niels Kronborg.

Politiet vil være til stede på adressen og foretage tekniske undersøgelser det meste af dagen.