Politiet: Strømpistoler kan være i omløb blandt unge

BRØNDERSLEV: To skoleelever på 15 og 17 år fra Brønderslev er i denne uge blevet sigtet for overtrædelse af våbenloven, fordi de gik rundt med strømpistoler.

De ligner helt uskyldige lommelygter, men i virkeligheden er der tale om forbudte strømpistoler, som i værste fald kan være livsfarlige.

- De giver et stød, der er lidt voldsommere end et elektrisk hegn. Problemet er hvis man rammer én med dårligt hjerte, så kan det være livsfarligt. Og jeg ved ikke ved ikke hvor alvorligt det er, hvis man rammer et barn, siger politiassistent Kaj-Verner Jensen, Lokalpoliti i Frederikshavn.

Han arbejder som forebyggelsesbetjent i Brønderslev Kommune, og er aldrig tidligere stødt på strømpistoler blandt skolebørn i kommunen.

Strømpistoler er ulovlige i Danmark, men fordi de er lovlige i f.eks. Tyskland, så er de forholdsvis lette at skaffe på internettet.

Det er også sådan at mindst én af drengene har fået fat i våbenet.

Tror der er flere i omløb

Søndag fik Kaj-Verner Jensen indleveret den første strømpistol, onsdag dukkede endnu en op, og torsdag fik han anonymt en strømpistol ind ad brevsprækken på politistationen i Brønderslev.

De sigtede drenge går på to forskellige skoler i Brønderslev, og det får Kaj-Verner Jensen til at tro, at der er flere strømpistoler i omløb i Brønderslev.

- Det skulle være mærkeligt, hvis vi har fundet dem alle sammen på fire dage. Måske ligger der flere rundt omkring i skoletasker, siger forebyggelsesbetjenten.

Han opfordrer forældre til at tage en snak med deres børn, for at finde ud af om de går rundt med en strømpistol. Hvis forældre finder en strømpistol, så skal man tage kontakt til Kaj-Verner Jensen på telefon 114.

Risikerer bøder og fængsel

Indtil videre tyder det heldigvis ikke på, at strømpistolerne i Brønderslev har været brugt mod mennesker.

- Hvis der er nogle, der bruger dem så er det en alvorlig sag. Det er der tale om vold, påpeger Kaj-Verner Jensen.

Besiddelse af en strømpistol udløser som minimum en bødestraf, mens anvendelse af en strømpistol vil kunne udløse en fængselsstraf.

De to to drenge fra Brønderslev får hver en bøde på 3000 kr.

Skolerne er opmærksomme

Hedegårdsskolen i Brønderslev er én af de skoler, hvor der er blevet fundet en strømpistol.

Her har man allerede skrevet ud til alle forældrene i 10. klasse, men nu hvor det viser sig, at der er blevet fundet flere strømpistoler blandt skoleelever i Brønderslev, vil man tage sagen op på ny.

- På tirsdag har vi et fælles SSP-møde, hvor vi vil tage snak om det. Vi troede i første omgang bare der var tale om et enkeltstående tilfælde på vores skole, men når det er noget der florerer flere steder, så plejer vi normalt at lade SSP og politiet lave en fælles udmelding til alle forældre i kommunen, siger skoledistriktsleder Christian Bak fra distrikt nord, som blandt andet Hedegårdsskolen hører under.

- Vi har ikke fundet nogen strømpistoler, men det er klart, at når det først er på én skole, så kan det også dukke op her. Nu er vi opmærksomme, og har radaren stillet ind på det.

- Og skulle vi finde en, så tager vi den derfra, siger skoledistriktsleder Carl-Otto Borup fra skoledistrikt syd.