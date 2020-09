Politiet ledte med hunde og helikopter: Dreng fundet i god behold

HJALLERUP:Nordjyllands Politi skriver på twitter, at de mandag aften har fundet den 11-årige dreng, som de tidligere på aftenen efterlyste.

Han var gået forladt en landejendom nordøst for Hjallerup, og politiet sendte en hundepatrulje, en drone og en helikopter afsted for at finde ham.

Omkring tre kvarter efter, at politiet havde meldt ud, at de ledte efter den 11-årige, dukkede han op igen i god behold.