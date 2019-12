Politiet ledte efter tyvekoster - fandt i stedet kilovis af narko

DRONNINGLUND:Det var egentlig tyvekoster, politiet ledte efter, da de tirsdag slog til på en adresse i Dronninglund i forbindelse med en indbrudsaktion.

Men i stedet blev der fundet 1,5 kilo amfetamin og 1,5 kilo hash på adressen.

En 56-årig mand blev anholdt, og onsdag morgen er han blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for besiddelse af de store mængder narko med henblik på videreoverdragelse.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, men inden retsmødet blev lukket for offentligheden, erkendte den 56-årige at havde være i besiddelse af narkoen, og at det var med henblik på videreoverdragelse, fortæller anklageren.