Politiet massivt til stede i landsby

STENUM:Torsdag over middag hastede adskillige politipatruljer til landsbyen Stenum i Brønderslev Kommune.

Her var der kommet en anmeldelse om et muligt knivstikkeri i forbindelse med husspektakler i et beboelseskvarter.

Derfor blev fem-seks patruljer sendt afsted. Det skulle dog vise sig, at der ikke havde været brugt kniv. Men én person er blevet kørt til behandling på skadestuen. Vedkommende har muligvis været udsat for vold med en eller anden form for slagvåben.

- Der er tale om behandlingskrævende skader men ikke kritiske, oplyser vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Én person er blevet anholdt og sigtet i sagen. Politiet skal nu danne sig et overblik over, hvad der er foregået. Thomas Ottesen har endnu ikke oplysninger om, hvilken relation de to personer har til hinanden.

En af de politipatruljer, der rykkede ud, forulykkede i øvrigt i Stenum, oplyser vagtchefen. Der skete ikke noget med de involverede betjente.