Politiet offentliggør video fra røveri

VENDSYSSEL: Lokalpoliti i Frederikshavn efterlyser oplysninger om den røver, som mandag 18. september med en økse truede personalet i Lidl i Sæby til at udlevere et kontantbeløb. Politiet frigiver derfor overvågningsbillederne fra Lidl, hvor man kan se røveren med øksen.

Politiets signalement af røveren lyder således:

Mand

Almindelig til kraftig af bygning

170-180 cm

Iklædt sort elefanthue, solbriller, brun læderjakke, sorte bukser samt sorte sko med hvid markering hele vejen rundt langs sålen.

Måske samme røver?

Gerningsmanden flygtede efter røveriet i retning mod Sæbygård Skov.

- Vi kigger samtidig på, om gerningsmanden kan være den samme, som 4. september med en hammer forsøgte at true personalet til at udlevere penge hos Min Købmand i Jerslev, siger politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Gerningsmanden fik dog ingen penge med sig fra ekspedienten i Jerslev, som trykkede på overfaldsalarmen. Politiet beskriver gerningsmanden således:

Mand

30-40 år

165-170 cm

Almindelig af bygning

Han var iført en mørk kasket, en halsedisse, som var rykket op over ansigtet, en mørkegrå sweatshirt og mørkeblå cowboybukser

Og i dette tilfælde har politiet valgt at offentliggøre et billede fra røveriforsøget 4. september.

Truet med værktøj

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, at det er den samme gerningsmand, men vi kan heller ikke udelukke det. Og set i lyset af, at vi ikke har mange røverier for øjeblikket, så er det pudsigt, at vi to. Den ene med hammer og det andet med en økse, bemærker Peter Skovbak.