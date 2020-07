Politiet på bar bund: 23-årig som sunket i jorden

BRØNDERSLEV:På trods af efterlysninger fra såvel Nordjyllands Politi og pårørende er det ikke lykkedes at finde en 23-årig selvmordstruet kvinde, som fredag aften forlod det psykiatriske sygehus i Brønderslev.

Kvinden er som sunket i jorden, selv om Nordjyllands Politi fredag aften og nat eftersøgte hende med hunde, ligesom efterlysningen er nået vidt omkring på de sociale medier.

Lørdag var der meldinger om, at kvinden var set på banegården i Brønderslev, og der var også vidner, som mente at have set hende i byens værtshusliv. De spor har indtil videre ikke ført til hende, og Nordjyllands Politi opfordrer derfor stadig vidner til at holde øje med kvinden og kontakte politiet på 114 med oplysninger i sagen.

- De pårørende synes selvfølgelig, det er bekymrende, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

Kvinden beskrives som cirka 165 centimeter høj, spinkel af bygning og med langt brunt hår i hestehale.

Hun var, da hun forsvandt, iført en sort vinterjakke med hætte, sorte/grå bukser, mørkeblå sko og én rød og én gul strømpe.