Politiet søger vidner til stort kobbertyveri

BRØNDERSLEV:Det er ikke så let at stjæle og slippe uset væk med tre tons kobber, og derfor efterlyser politiet vidner til et indbrud.

Indbruddet er sket fra fredag aften klokken 17.00 til mandag morgen klokken 6.00 hos virksomheden Cubic Modulsystem på Skjoldborgsgade 9 i Brønderslev, der på den ene side ligger lige op til et parcelhuskvarter. På den anden side ligger et industrikvarter.

Tyvene er kommet ind på fabriksområdet ved at klippe et trådhegn op og åbne en låge.

- Tre tons kobber fylder en hel del. og derfor må tyvene have haft en vogn eller lastbil for at køre kobberet væk. Derfor vil vi gerne høre fra vidner, der har hørt eller set noget, siger Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

De tre tons kobber har en værdi på cirka 200.000 kroner.