Politikere i jakkesæt og udklædte skoleelever mødtes, da ny rhododendron med royalt navn blev navngivet

BRØNDERSLEV:Politikere i jakkesæt eller slips, en halvcirkel af fremmødte gæster og to musikere på violin og guitar blev flankeret af et hav af udklædte skoleelever på sidste skoledag i Hedelund Rhododendronpark, da der fredag var kaldt til navngivningsfest for en helt ny slags rhododendron i parken.

Det var på sin egen måde meget betegnende for, hvordan parken samler og er relevant for folk i alle aldre. Borgmester Mikael Klitgaard (V) nævnte også de unge mennesker i sin tale og bemærkede, at det var en fornøjelse at være i parken med så mange mennesker.

- Det er fantastisk, som parken tager sig ud med farverne, sagde han.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) holdt tale for de fremmødte gæster. Foto: Henrik Louis

Og kom ind på endnu en ting, som Rhododendronparken er ramme for.

- Vi har en del vielser her i parken. Det er dejligt at bruge parken også til den slags ting. Og 9. klasserne er her i dag - det er godt at holde en bette fest, når man har gået i skole, sagde han.

Udklædte skoleelever fejrede sidste skoledag i parken - som bruges til mange forskellige formål og af mange forskellige mennesker. Foto: Henrik Louis

Midt under formand for teknik- og miljøudvalget, Peter Stechers (K), tale, kom et optog af udklædte skoleleelever forbi med en ghettoblaster med dunke-dunke musik på og høj stemning, og de forsamlede sig på en græsplæne ved siden af.

Peter Stecher bemærkede, at der kommer mange gæster i parken, og han fortalte lidt om parkens historie og påpegede, at det er Nordeuropas største Rhododendronpark og er en turistattraktion i særklasse.

Ny rhododendron blev navngivet

Holger Hachmann, der har fremavlet den ny rhododendron hos Hachmann Baumschulen i Tyskland, tog også ordet. Han ønskede tillykke med den smukke park og fortalte om den nye rhododendron, som er lavet ud af sorterne Midnight Mystery og Domino.

- Dens blomstringstid er fra 15. maj til 3. juni, fortalte han.

I et nyanlagt bed nær Den Runde Pavillon var den nye rhododendron plantet, og nogle af dem var da også sprunget ud i lilla farver.

Sådan blev navnet afsløret. Foto: Henrik Louis

Og nu var man så kommet frem til afsløringen af den ny plantes navn - det stod skrevet på et skilt, hvorfra et rødt overtræk blev fjernet og afslørede, at navnet er HKH Kronprins Frederik.

Det blev saluteret af en lille fanfare fra de to musikere.

Brønderslev Kommune har fået tilladelse fra hoffet til at navngive planten med det royale navn.

I den næste tid kan alle komme og se den nye rohodendron og det nye bed i parken.