Populær ostebutik var i fare for at lukke - nu er er fundet en ny ejer

12. august bliver sidste dag, hvor Osteklokken i Brønderslev har åbent med sin nuværende indehaver, Stine Binder.

Det meldte hun ud i maj måned, hvor hun også gav udtryk for, at håbet var, at der kunne findes en ny ostemand eller -kvinde til at drive den lille butik videre, som har ligget i Grønnegade i Brønderslev i årtier.

Mange kunder gav udtryk for, at de var kede af, at butikken risikerede at lukke.

Men det er nu lykkedes at finde en ny ejer af Osteklokken.

Det oplyser Osteklokken på dens facebook-side.

- Efter en sommer med mange henvendelser på overtagelse af Osteklokken (tak) kan vi i dag offentliggøre, at Osteklokken overtages af ny ejer. Efter Osteklokkens sidste åbningsdag på lørdag træder ny ejer til og gør butikken klar til genåbning til Open by Night 31. august, skriver butikken.

Opslaget har på kort tid fået mange kommentarer fra kunder, der er glade for nyheden om, at Osteklokken fortsætter.

Der er endnu ikke mere information om, hvem den nye ejer er.

- Hvem ny ejer er må I vente lidt med at finde ud af. Jeg håber og tror på, at I tager lige så godt imod ny ejer, som I tog imod mig for knap fem år siden. Tusind tak for nogle fantastiske år, skriver Osteklokken.

Nordjyske forsøger at få en uddybning fra butikkens indehaver Stine Binder.