Populær parkeringsplads og grønt område var i fare: Nu er der lavet nye planer

BRØNDERSLEV:For omkring halvandet år siden var Brønderslev i kog - der var forslag om at bygge boliger på Stadiongrunden, som er en central, grøn grund i byen, og som også hvert år bruges til parkering under Brønderslev Marked.

På et borgermøde gik bølgerne højt, og folk var sure.

Men nu kan de interesserede ånde lettet op.

Brønderslev Marked, Brønderslev Hallen og Nordjyllands Idrætshøjskole har sammen underskrevet en 30-årig brugsretsaftale med Brønderslev Kommune, der sikrer, at grunden i den periode ikke bliver udstykket til boligområde. Det oplyser Nordjyllands Idrætshøjskole.

- Det er super fedt. Det er jo dét, vi har arbejdet på, siden vi holdt borgermødet. Jeg synes det er en god løsning, der tilgodeser rigtig mange menneskers behov, siger Eva Terp-Hansen, forstander på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Forstander for Nordjyllands Idrætshøjskole, Eva Terp-Hansen, har sammen med de andre interessenter kæmpet for Stadiongrunden - her til borgermødet om grunden i 2021, hvor der blev diskuteret med stort engagement. Arkivfoto: Lars Pauli

Det åbner for nogle muligheder, at grunden på den måde er blevet fremtidssikret.

- Det betyder en sikkerhed for, at vi har et område, som vi kan være med til at udvikle, og at der fortsat er plads til idræt og leg. Det synes vi er vigtigt, siger Eva Terp-Hansen.

Der er allerede etableret en 18-hullers discgolfbane på grunden, som skal indvies i foråret. Og der er flere planer på vej.

- Lige her og nu skal vi renovere løbebanen, så den bliver brugbar igen. Og Brønderslev Hallerne har et ønske om at udvide med et springcenter, fortæller Eva Terp-Hansen.

Win-win hele vejen rundt

Peter Stecher, formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune, fortæller, at man i en tid har haft drøftelser med de brugere, der var interesserede i Stadiongrunden, hvor man ville se, om man kunne lave en aftale, det honorerer de ønsker og behov, der er for pladsen - samtidig med at kommunen har et ønske om aktivitet på grunden.

- Nu har vi i fællesskab fundet en ordning på det, så interessenterne har råderetten over den her plads mod at de drifter den og sørger for, at der er nogle aktiviteter, fortæller Peter Stecher, der er glad for, at det er lykkedes.

- Jeg synes, det er en win-win hele vejen rundt.

Glad markedsformand

Brønderslev Marked bruger hvert år Stadiongrunden til parkeringspladser under markedet, og de har i mange år kæmpet imod, at der skulle bygges på grunden.

Formand for Brønderslev Marked, Carsten Overgaard, er rigtigt glad for, at der nu ligger en aftale.

- Det betyder, at vi kan få lov at blive og stadig holde vores marked på markedspladsen, hvor vi har holdt marked i mange år. Vi vurderer, at det er nødvendigt med parkeringspladser tæt på, siger han.

Formand for Brønderslev Marked, Carsten Overgaard, er glad for, at Brønderslev Marked fortsat kan finde sted, hvor det plejer. Arkivfoto: Michael Koch

Stadiongrunden har også tidligere været i spil til byggeplaner. I 2012 var det på tale at bygge en børnehave på grunden, men den blev i stedet placeret på Nordens Allé. Og der før var det i spil at bygge kommunens nye sundhedshus på Stadiongrunden - det blev i stedet bygget på Agdrupvej.

Brønderslev Hallerne, Brønderslev Marked og Nordjyllands Idrætshøjskole er med i et brugerråd, som i de næste 30 år nu er ansvarlige for at udvikle området og gøre det tilgængeligt og attraktivt for byens borgere.