Populær trekant på Bolle Engvej: Tyv med nedstryger fælder trafikskilte

DRONNINGLUND:Poul Rasmussen har boet på Bolle Engvej i 43 år, og når der sker noget usædvanligt i det rolige og ret mennesketomme område syd for Dronninglund, så opdager Poul det.

Og det gjorde der i weekenden - sandsynligvis natten mellem lørdag og søndag: Her har en person luftet sin batteridrevne nedstryger og neglet to trekantede vigepligtskilte med det meste af stolperne i hver sin ende af Bolle Engvej. Det ene ved Vester Hassingvej i vest og det andet ved Ulstedvej i øst.

- Skiltet ved Vester Hassingvej blev også skåret ned for knapt et par måneder siden, fortæller Poul Rasmussen, der har et fritidslandsbrug.

Her ved Ulstedvej er der forsvundet et skilt. Privatfoto.

Han afviser i øvrigt alle spekulationer om, at lokale landmænd kunne have fundet på at fjerne skiltene for at skaffe mere albuerum til de store maskiner.

- De flinke landmænd herude kunne slet ikke finde på sådan noget - desuden er der god plads, selv skiltene står der, fastslår Poul Rasmussen.

- Det kan være svært at se, hvad motivet er - men måske er det blevet til et samlerobjekt? I hvert fald er det udtryk for dårlig moral, at man kan finde på det, mener Poul Rasmussen.

Bollegade og Røverstuen

Søndag sendte han en sms til Vej og Park i Brønderslev Kommune, der allerede mandag var ude og kigge på sagen.

Den er også gal her ved Vester Hassingvej. Privatfoto.

Og her kommer det ikke som den store overraskelse, at man kan finde på at stjæle et vejskilt.

- Vi mister en del skilte hvert år, og der er ingen tvivl om, at det er ressourcer, vi hellere ville have brugt på noget andet, siger Jan Olesen, der er afdelingsleder i Vej og Park, Brønderslev Kommune.

Han kan i øvrigt fortælle, at vejskilte med gadenavne også kan være i høj kurs - i Brønderslev drejer det sig især om to bestemte skilte.

- Cirka én gang om året bliver skiltet Røverstuen stjålet (et vejnavn ved Hallund, red.). Også Bollegade (syd for Dronninglund, red.) er attraktiv, oplyser afdelingslederen.