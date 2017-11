Præsterne er pressede

BRØNDERSLEV: Brønderslev Menighedsråd skal nu forklare Brønderslev Provsti, hvorfor der er brug for en ekstra præst i Brønderslev Pastorat.

- Der er så meget gang i det kirkelige arbejde, at vi er nødt til at skulle have en ekstra præst, forklarer formand for menighedsrådet, Mogens Juhl Jensen, og næstformand Peder Marlo.

Godt nok er der fire præster i pastoratet, men når den tid, de bruger på andre opgaver regnes fra, er der reelt kun halvanden præstestilling i Brønderslev.

Katharina Rothbøll Raarup bistår provst Lise Lundgreen og er tilknyttet Serritslev Kirke, Thomas Uth er flyverpræst, og derfor undertiden sendt ud på mission i de lande, hvor danske soldater opererer og Steen Rughave er sygehuspræst.

Mange opgaver

- Præsterne er meget pressede med de mange opgaver der er, forklarer Mogens Juhl Jensen og Peder Marlo.

Kirkens Korshær ønsker tiere besøg af en præst, men det er der med de nuværende ressourcer ikke plads til.

Det er blandt andet et ønske med en morgenandagt i Kirkens Korshærs Fristedet.

Mogens Juhl Jensen fortæller, at der i Brønderslev er så mange aktiviteter, at kirken er nummer fire i landsdelen over kirkelige aktiviteter.

Sognepræst Steen Rughave mener også, at behovet for en ekstra præst er presserende.

- Får vi en ekstra præst, betyder det, at alle præster i højere grad får mulighed for at deltage i de kirkelige aktiviteter, der ikke lige er gudstjenester. Det er der i dag ikke den nødvendige tid til.

Menighedsrådet har tidligere henvendt sig til biskop Henning Toft Bro, Aalborg, men han kan ikke på budgettet, betalt af Kirkeministeriet finde plads til en ekstra præstestilling. I forvejen nedlægges flere præstestillinger i Aalborg Stift, for at få budgettet til at hænge sammen.

Biskoppen har foreslået, at der skrues ned for de kirkelige aktiviteter, der ikke er plads til, så præsterne bliver mindre pressede.

Vil selv betale

- Det er vi ikke indstillet på, så vil vi hellere selv betale en ekstra præst, hvis vi altså kan få lov, lyder det fra Mogens Juhl Jensen og Peder Marlo.

Der var afsat 400.000 kr. til en ekstra præst på budgettet for 2018, men provstiudvalget har ønsket en mere dybtgående forklaring på, hvilke opgaver en kommende ekstra præst skal have, inden der tales stilling til, om menighedsrådet må betale præsten af egen kasse.

Det har været på tale, at det man ønsker, er en ung præst, der kan holdes inden for de økonomiske rammer.

Det er så planen, at denne præst skal tage sig af nogle af de opgaver, som den nuværende præstestab i dag løser.

Præsteproblematikken blev præsenteret på et sognemøde, hvor Mogens Juhl Jensen forklarede om sagen, og der var opbakning til at arbejde videre med at få en ekstra præst.

Hjallerup Kirke har tidligere haft en diakonipræst, som blev betalt af kirkekassen.