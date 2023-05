KENDELSE:Nordjyske bragte i september 2022 en artikel om Inge Gorm Andersens fratrædelse som chef for Brønderslev Kommunes Børne- og Familieafdeling, herunder hendes rolle i en række belastende børne- og familiesager.

Det fremgik af artiklen, at der i kølvandet på den såkaldte Serritslevsag blev lavet en kritisk redegørelse fra konsulentvirksomheden PwC, som indeholdt en kraftig kritik af Inge Gorm Andersen. Denne sammenkobling var ikke korrekt. Nordjyske rettede artiklen og bragte en rettelse ved en opdatering af artiklen.

Inge Gorm Andersen klagede til Pressenævnet over, at Nordjyske havde foretaget en ukorrekt sammenkobling mellem Serritslevsagen og redegørelsen, og at Nordjyske ikke havde forelagt artiklens indhold for hende.

Pressenævnet kritiserer NORDJYSKE for utilstrækkelig rettelse og forelæggelse, idet Nordjyske ikke bragte en særskilt nyhed i den løbende nyhedsstrøm om, at artiklen var blevet rettet, og idet Nordjyske ikke havde forelagt Inge Gorm Andersen de konkrete oplysninger om de belastende børne- og familiesager.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk”.