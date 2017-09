Prinsesser for en dag

NORDJYLLAND: Det handlede om at give børnene en særlig oplevelse langt væk fra hverdag, hospitaler og sygdom og om at skabe minder for livet, da to kræftramte piger hele dagen mandag var på Voergaard Slot sammen med organisationen Min Prinsesse Drøm, hvor de blev forkælet hele dagen.

Marion Krobath Olesen fra Hadsund er stifter af og formand for organisationen, der inviterer piger med livstruende sygdomme på en helt speciel dag på et slot, hvor de oplever den helt store prinsesse-forkælelse. Ved arrangementet i går deltog 12-årige Maja og fem-årige Majse, og dagen er gået rigtigt godt, fortalte Marion Krobath Olesen over telefonen hen under aften.

- Det har været en virkelig god dag, helt vildt, fortalte hun.

Mange frivillige deltog i dagen, herunder en make-up artist og folk, der stylede pigerne og iklædte dem de store prinsessekjoler. Der var sågar også en hofdame med. Og fotografer sørgede for at tage flotte billeder af pigerne i to forskellige kjoler hver, så familierne også på den måde får nogle rigtig gode minder med sig.

Og sådan en dag på et slot og med prinsesse-behandling kan noget særligt, fortæller Marion Krobath Olesen.

- For mange af de her piger har det været et rigtigt langt forløb. Når man er syg, er mange familiebilleder taget med det in mente, at de er syge på det tidspunkt. Vi prøver at give dem minder, der viser, at selv om de er syge, så har det haft en helt fantastisk dag. Og de kan se fantastiske ud, selv om de er syge. Det giver selvtillid til at kæmpe videre, fortæller Marion Krobath Olesen, der også peger på, at pigerne oplever at være i centrum for noget andet end sygdom.

Senere i denne uge er der lignende dage på Hvidkilde Gods på Fyn og på Næsbyholm Slot på Sjælland.