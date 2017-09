Pris for et helt liv med frivilligt arbejde

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND: Det blev Ruth Kristensen fra Jerslev, der modtog frivilligprisen i forbindelse med Frivillig Fredag.

Der var seks kandidater, og dommerkomiteen afgjorde, at det skulle være Ruth Kristensen, der skulle modtage prisen.

Prisen er på 10.000 kr. De 5.000 kr. skal gå til Ruth Kristensens forening, mens hun skal give de øvrige 5.000 kr. til en anden forening, der udfører frivilligt arbejde.

Her var det Kamillus i Brønderslev, der kom i betragtning.

Ruth Kristensen mener, at denne forening udfører et stort arbejde ved blandt andet at våge ved døende.

Det er Sparekassen Vendsyssel, der har indstiftet prisen. Desuden var der et varigt minde til Ruth Kristensen, og det er fremstillet af kunstneren Lena Brammer fra Brønderslev.

Prisen blev overrakt af afdelingsdirektør Henriette Olsen fra Sparekassen Vendsyssel i Klokkerholm.

Hun sagde, at der er masser af ildsjæle, der fortjener en påskønnelse.

Ruth Kristensen, der er uddannet lærer, har haft sit virke ved Mylund Skole og Toftegårdsskolen i Jerslev.

- Ruth Kristensen har altid haft et stort omsorgsgen, fortalte formand for frivilligrådet, lektor Knud Jørgensen. Endnu er der folk, der husker, hvordan hun som ung lærer i Mylund tog sig godt af sine ældre naboer. Ruth Kristensens omsorg og hjælpsomhed har været rettet mod unge såvel som ældre - nabobørn, plejehjemsbeboere osv.

- Alle har kunnet regne med en hjælpende hånd fra Ruth Kristensen, når der var brug for det, sagde Knud Jørgensen.

- Ruth Kristensen har også taget del i egnens foreningsliv, og var med til at oprette Egnsmindesamlingen, som hun var med i bestyrelsen for i 27 år. Nu er hun aktiv i Rosengårdens Venner.

Det er Rosengårdens Venner, der har indstillet Ruth Kristensen til prisen. Her er hun med til at arrangere en del sammenkomster med mere for plejehjemmets beboere.

Arrangementet var i Hjallerup Kulturhus, hvor også journalist Frode Muldkær fortalte om frivilligt arbejde og dets betydning, socialudvalgsformand Ole Jespersgaard om det sociale område i Brønderslev Kommune og kirkemusiker Jens Nielsen fra Brønderslev ledede et sangprogram for deltagerne.