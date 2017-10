Pris for sunde grise

HALLUND/AARHUS: Hans Henrik Thomsen, der driver Purple Farm i Hallund ved Brønderslev er en stolt mand. Han er den første landmand, der har modtaget Dyrenes Dag Komites Dyrevelfærdspris.

- Det var en spændende dag, og det er herligt at blive påskønnet, siger han til NORDJYSKE. Og at være blandt så mange dyrevenner var en speciel, god oplevelse.

Overrækkelsen skete i Aarhus ved et større arrangement i Dyrenes Dags Komité.

Hans Henrik Thomsen har udviklet en rullende grisesti, og hans gård besøges af landmænd og konsulenter fra hele landet.

- Hans Henrik Thomsen har vakt en del opsigt i medierne og begejstring hos flere organisationer og enkeltpersoner med sine rullende svinestier, fortæller Kalle Fisker, der er formand for Dansk Dyreværn i Aarhus, og formand for priskomiteen.

Kalle Thomsen påpegede, at der på gården ved Hallund triller tre rullende svinestalde med økologiske slagtesvin rundt på markerne i stedet for at have grisene i en traditionel staldbygning.

- På Purple Farm vil man gerne have, at grisene kan få frisk luft og græs at boltre sig på. Samtidig gør det grisene til mobile gødningsapparater.

Der er plads til 150 grise i hver rullende stald, som er indrettet med et overdækket område, hvor grisene kan fodres og dase i halmen. Der er også et udendørs område, hvor grisene kan rode i jorden efter rodfrugter og andre gode sager og dermed bruge deres instinkt til det, grise gerne vil lave. Det hele flyttes to gang om dagen, så grisene hele tiden har frisk jord at udforske.

På den måde kan landmanden fordele den gødning, grisene afleverer, jævnt over markerne, og han kan udnytte deres rodeinstinkt til jordbearbejdning og ukrudtsbekæmpelse.

Det er en gevinst både for dyrevelfærden og miljøet.

- Hans Henrik Thomsen er både opfindsom og fuld af omtanke. Han vil nemlig ikke gemme grisene væk i en stald, hvor de ikke kan nyde deres grise-liv på samme måde, som de kan i naturen. Ganske vist skal de stadig være indhegnede, for ellers ville de måske løbe væk, men nu kan de altså få jord og græs på trynen, fortæller Kalle Thomsen.

- Økologiske grise fødes normalt i hytter på friland, hvor de går sammen med soen de første par måneder af deres liv. Herefter fravænnes de og flytter ind i en større stald med adgang til udeareal og grovfoder. Men Hans Henrik ønsker at have grisene ude på markerne i stedet for i en stationær staldbygning.

- Alle grise ser glade og veltilfredse ud med krølle på halen og der er ingen bidskader. Den statistiske dødelighed ved et traditionelt svinehold på denne størrelse er 54 svin om året. Hans Henrik har kun haft en død gris i år. Sådanne tal er sød musik i øerne på dyreværnsfolk.

- Idéen har også vakt jubel hos Økologisk Landsforening, hvor man ser et stort potentiale i idéen. Aarhus Universitet og Udviklingscenter for Husdyr på Friland er blevet koblet på projektet, så det kan videreudvikles i et forsknings- og demonstrationsprojekt de kommende år.

- Dyrenes Dags Komite er imponeret over Hans Henrik Thomsens arbejde med at kombinere svineproduktion med dyrevelfærd, slutter Kalle Thomsen.