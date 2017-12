Pris til bedste arbejdsplads

VENDSYSSEL: LandboNords SvineRådgivning kårer som noget nyt årets bedste arbejdsplads.

Det sker i forbindelse med årsmødet i LandboNords SvineRådgivning 25. januar i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

SvineRådgivningen plejer at give en pris til de mest effektive besætninger. Det gælder bedste soholder, bedste slagtesvineproducent med mere.

Den bedste arbejdsplads kåres på baggrund af indstillinger fra medarbejdere i svinebesætningerne.

- Vi har valgt at ændre prisuddelingen, fordi det bliver et mere og mere vigtigt parameter for en god produktion, at man kan tiltrække og fastholde de rette og dygtige medarbejdere, fortæller formand for svinebrugsudvalget, Torben Farum.

- At stå uden de folk, man har brug for, eller hele tiden at skulle bruge ressourcer på oplæring af nye ansatte, er en meget krævende opgave, der virkelig kan trække tænder ud for både ejer, driftsleder og de øvrige medarbejdere. Derfor ønsker vi at sætte fokus på, hvor vigtigt det er at have en attraktiv arbejdsplads.

8. januar er sidste frist til at komme med forslag, hvorefter dommerkomiteen bedømmer forslagene.