Private borgere er klar med arkitektforslag til Ny Hedelund

En arbejdsgruppe bestående af fem private personer, Svend Andersen, Jens Arne Hedegaard, Per Kjeldsen, Anni Schjønning og Henrik Skaarup, har taget initiativ til at få en arkitekt til at give et konkret bud på, hvordan en ny Restaurant Hedelund i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev kan komme til at se ud. Forslaget er lavet af Bjerg Arkitektur ved arkitekt Jørgen Ussing, og det giver Restaurant Hedelund et helt nyt udseende sammenlignet med, hvordan den så ud før branden.

Det er tegnet som fire forbundne pavilloner, som skal bygges i træ, så det kommer til at hænge godt sammen med den eksisterende Den Runde Pavillon i parken.

- Vi mener, at der er så mange, der brænder for det her, og derfor er det vigtigt at få tegnet noget, vi kan forholde os til. Jeg er interesseret i at få det realiseret, så det ikke bare drukner i snak, siger Henrik Skaarup, der peger på, at arbejdsgruppen kun har en hensigt:

- At skubbe på, så de mange tusind borgere, der drømmer om at genopleve parken, også kan holde selskab i parken, og at der igen kan blive et liv i parken på samme måde, som det var.

Forslaget indeholder en foyer i midten og fire pavilloner, som skal indeholde køkken, selskabslokaler, restaurant, café, butik og mødelokaler. I alt 650 kvadratmeter, hvis man vælger at realisere hele projektet.

Der er også lagt op til udeservering og et madpakkested med terrasse.

- Det er en form, hvor det er mere en skovpavillon. Et multicenter, som kan tilfredsstille mange borgere og tiltrække mange turister, mener Henrik Skaarup, der peger på, at et byggeri i træ er bæredygtigt og at køkkenet i det ny Hedelund kan levere mad til arrangementer i Den Runde Pavillon.

- Det vil ikke virke så dominerende og vil passe ind i omgivelserne, mener han.

Ønsker Hedelund for sig selv

En central pointe fra arbejdsgruppens side er, at Hedelund skal genopføres i parken og ikke som en del af Fonden Fabrikkens planer om at skabe et nyt kulturhus med blandt andet biograf i PN’s fabriksbygninger, hvilket også er i spil. Arbejdsgruppen har også tidligere slået til lyd for en genopførsel af restauranten.

- Vi har fået flere hundrede skriftlige reaktioner, som er meget positive, fortæller Henrik Skaarup.

Et af arbejdsgruppens argumenter imod at lægge Hedelund sammen med Fabrikken er, at folk, der skal holde private selskaber, hellere vil holde dem i parken.

- De mange, der vil bruge restauranten, familier og foreninger, finder det ikke naturligt at gå ind i hverken et museum eller en bokseklub for at holde private selskaber, mener Henrik Skaarup med henvisning til nogle af de ting, Fabrikken planlægges at komme til at indeholde.

Desuden peger Henrik Skaarup på, at folk let kan gå hen i Hedelund og spise, efter at de har været til begivenheder i det kommende kulturhus i Fabrikken - som han i øvrigt synes, der gøres et flot arbejde med, men som arbejdsgruppen ikke ønsker blandet sammen med genopførelsen af den nedbrændte restaurant.

Henrik Skaarup peger også på, at restaurant og park tilsammen plejer at tiltrække mange busfulde af gæster til byen især i blomstringsperioden, hvor en tur i parken kan kombineres med en frokost eller en kop kaffe i restauranten.

Rører ved følelser

Restaurant Hedelund brændte i maj 2018, og det har gjort stort indtryk på mange i byen, som har et særligt forhold til restauranten. Henrik Skaarup husker også tydeligt, da det skete. Han havde selv været til møde på Hedelund samme dag.

- Det var en underlig fornemmelse at vågne op til, konstaterer han.

Han peger på, at restauranten har været en del af parken igennem mange år, og at folk har haft fester der i massevis.

- To-tre generationer af familier har været til familiefester på stedet, siger Henrik Skaarup, der også melder om, at der har været tradition for søndagsture og foreningsbegivenheder i parken.

- Folk har haft deres jævnlige gang både på restauranten og i omgivelserne, opsummerer han.

Og parken betyder noget, mener han.

- Man rører ved et følelsesregister, det er der ingen tvivl om, siger Henrik Skaarup.

Arbejdsgruppen vil med deres konkrete oplæg forsøge at give inspiration og skubbe på for at få genopbygningen i gang hurtigt, og Henrik Skaarup oplyser, at gruppen har haft besøg af nogle fra økonomiudvalget i kommunen.

Der er i forslaget ikke taget stilling til præcis hvor i parken, den ny restaurant kan bygges - men et sted med søudsigt og tæt på Den Runde Pavillon er arbejdsgruppens ønske.

Arbejdsgruppens forslag til et nyt Hedelund står i 11-12 mio. kroner - mens forsikringssummen fra branden udgør omkring 9 mio. kroner.

Det er tanken, at forskellen kan findes ved hjælp af fonde eller kommunale midler.

Hvad synes politikerne?

Hos Venstre i byrådet i Brønderslev peger borgmester Mikael Klitgaard på, at der er rigtigt mange meninger om Hedelund.

- Der er flere mulige løsninger i spil, konstaterer han.

Han håber, at den styregruppe, der arbejder med Hedelund, vil komme med to eller tre forslag, som kan komme til afstemning i byrådet.

- Jeg håber, at vi kan finde enighed eller opbakning til et af de forslag, der kommer, siger Mikael Klitgaard.

- Vi venter lidt og ser, hvad styregruppen kommer med, og så tager vi stilling.

Her kan den private arbejdsgruppes forslag eventuelt indgå, ligesom der også er flere andre forslag, fortæller borgmesteren.

- Nogle siger, vi er langsomme. Jeg håber, at der i foråret kommer forslag fra styregruppen, som vi kan stemme om i byrådet, for lige nu står det hele åbent. Mange ringer og giver mig et godt råd, men lige nu er det rigtigt mange gode råd i mange forskellige retninger, og det kan indgå det hele.

Hos socialdemokraterne er borgmesterkandidat Bettina Bøcker Kjeldsen positiv overfor forslaget fra arbejdsgruppen.

- Jeg synes, det lyder som et meget fint forslag, som vil passe rigtigt godt ind i parken, fordi det giver en flot synergi til pavillonen, så da jeg fik forelagt projektet af gruppen og den arkitekt, synes jeg virkelig, det var et meget spændende projekt, siger hun.

Bettina Bøcker Kjeldsen kan også godt lide, at det er bæredygtigt.

- Så skal vi finde ud af placeringen, hvor det skal ligge henne, men selve projektet synes jeg er meget spændende. De visuelle tegninger synes jeg var meget fint beskrevet, siger hun.

Hos de konservative er borgmesterkandidat Peter Stecher positiv overfor forslaget fra de fem borgere.

- De Konservative har klart den holdning, at vi synes Ny Hedelund hører til i Hedelund, og vi synes også, det her projekt, der nu er lavet skitser på, ser rigtig spændende ud, og vi synes, det er flotte tegninger, der er lavet. Det opsummerer meget godt nogle af de drøftelser, der har været tidligere, og jeg synes, projektet passer flot ind i de tanker, der har lagt til grund for etableringen af Hedelund i sin tid og spiller godt op af den runde pavillon, siger Peter Stecher, der håber på en snarlig afklaring af, hvad der skal ske.

- Jeg ser frem til, at styregruppen og efterfølgende drøftelser i de politiske udvalg fører frem til en afklaring af, hvad skal ske i Hedelund med hensyn til Ny Hedelund, siger Peter Stecher.