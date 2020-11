Prøveløsladt efter seks ildspåsættelser: Nu er Kim dømt for fire nye

RETTEN I HJØRRING: 28-årige Kim Elmelund Holst Sørensen er igen dømt skyldig i ildspåsættelser i Nordjylland.

Denne gang for fire ildspåsættelser i Brønderslev 11. april i år.

Her er han dømt for at have sat ild til papkasser og aviser i en garage, en varebil og to ejendomme, hvor der i begge tilfælde opstod fare for beboerne, som måtte reddes ud.

Kim Elmelund Holst Sørensen blev idømt tre år og tre måneders fængsel.

- Han blev dømt i overenstemmelse med anklageskriftet, så det er vi meget tilfredse med, siger senioranklager ved anklagemyndigheden Torben Kaufmann til NORDJYSKE.

Han fortæller, at der i straffen indgik en reststraf på 144 dage, som den dømte manglede af afsone i forbindelse med en tidligere straf på halvandet års fængsel for seks ildspåsættelser i Dybvad.

Skaderne efter ildspåsættelserne i Brønderslev er endnu ikke opgjort men løber formentlig op i flere millioner.