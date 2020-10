Prøveløsladt for vold mod kæreste - nu er han igen fængslet for vold

BRØNDERSLEV:En 41-årig mand nåede kun at være på fri fod i knap to uger, efter en voldsdom mod sin kæresten, inden han igen er bag tremmer - igen for vold mod sin kæreste.

Manden blev i starten af april idømt 10 måneders fængsel for at slået sin kæreste i hovedet med et bordben, så hun fik kraniebrud.

26. september blev han prøveløsladt, og onsdag gik det så galt igen på deres fælles adresse i Brønderslev.

Her blev kvinden igen udsat for vold - ifølge sigtelsen mod manden blev hun slået og sparket flere gange.

Det nægtede den 41-årige dog, da han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør. Ifølge ham havde han kun gjort sig skyldig i at skubbe kæresten, fortæller anklager Torben Kauffmann.

Retten valgte dog at varetægtsfængsle manden i fire uger.