Psykiatrien ramt af smitteudbrud

NORDJYLLAND:25. oktober blev en medarbejder, der arbejder på et sengeafsnit hos Psykiatrien i Brønderslev, testet positiv for Covid-19, og der blev iværksat smitteopsporing i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 11 medarbejdere og en patient blev identificeret som nære kontakter.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Nære kontakter blandt medarbejderne blev hjemsendt og instrueret i selvisolation samt test for Covid-19. Den nære kontakt blandt patienterne blev isoleret på egen stue og testes efter retningslinjerne, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi arbejder ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer om smitteopsporing, og trods det store antal hjemsendelser er personalets vagter ændret, så smitteudbruddet ikke får indflydelse på behandlingen af patienter. Det er lykkedes med en stor og flot indsats fra personalet, siger Jan Mainz, direktør for patientforløb og kvalitet, Psykiatrien i Region Nordjylland.

Inden smitteudbruddet 25. oktober var Psykiatrien også ramt af et smitteudbrud. 16. oktober 2020 blev en patient fra ældrepsykiatrien i Brønderslev testet positiv i forbindelse med overflytning til Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Også her blev der iværksat smitteopsporing i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. I forlængelse heraf blev seks medarbejdere testet positive, og 28 identificeret som nære kontakter og hjemsendt og instrueret i selvisolation samt test efter gældende retningslinjer. Tre patienter blev testet positive og isoleret, oplyser regionen.

De hjemsendte medarbejdere er efter negative tests på vej tilbage i afdelingen.

Direktør Jan Mainz tilføjer, at der ikke et noget overlap imellem patienter og personale på de to psykiatriske afdelinger i Brønderslev.