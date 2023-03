Rådmand tager orlov

NORDJYLLAND:Politikeren Kristoffer Hjort Storm (UP) tager orlov fra Aalborg Byråd og regionsrådet for at gå på barsel.

Det fortæller han til Nordjyske.

Politikerens orlov fra byrådet i Aalborg Kommune varer til 1. maj, mens det er uklart, hvornår han vender tilbage til regionsrådet.

- Vores jurister kunne ikke finde ud af, hvordan reglerne helt præcist er, og de har også snakket med ministeriet. Der er ikke sat en dato på det, for det kunne vi ikke nå, inden det blev godkendt i regionsrådet i mandags. Derfor hedder det på ubestemt tid, siger Kristoffer Hjort Storm.

Indtil Kristoffer Hjort Storm vender tilbage til regionsrådet, tilfalder hans plads Ib Madsen, som repræsenterer Dansk Folkeparti. Hans plads i Aalborg Byråd går til Ole Riisager, som står uden parti.

Kristoffer Hjort Storm forlod i 2022 Dansk Folkeparti og er i øjeblikket løsgænger.