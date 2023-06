Raser over politiets fremfærd mod tivoli-ejer: - Det er uforskammet

HJALLERUP:Det er ikke gået stille af i tivoli-branchen og blandt kræmmere, at ejer af Nordisk Tivolipark, Vasile Sandulache under forberedelserne til årets Hjallerup Marked, fik en hårdhændet behandling af politiet og måtte ned og bide i asfalten og også blev lagt i håndjern.

Det skete, da han modsatte sig en kontrol af et af sine køretøjer, da han selv var ved at bugsere en karrusel rundt inde på pladsen. Midt i travlheden beordrede Nordjyllands Politi ham til at køre til kontrol udenfor pladsen, og her spidsede situation til, og det endte altså med, at Vasile Sandulache måtte lægges ned på asfalten med håndjern på.

- Jeg synes, det er en uforskammet fremfærd af politiet. Der er meldinger om, at der i år i stor stil er blevet kontrolleret inde på pladsen, og det er efter vores opfattelse en væsentlig skærpelse i forhold til tidligere, siger Otto Skak, der er formand for foreningen By- og Markedsfester i Danmark.

Han vil nu rejse sagen politisk.

Vasile var onsdag kommet bagud med opstilling af sit tivoli, og pludselig ville politiet have ham ud til kontrol. Foto: Jakob Gammelgaard

Klagesag på vej

Han bakkes op af tidligere ejer af Nordisk Tivolipark igennem 30 år, Lars Winther, der kan fortælle, at Danmarks Tivoliforening og Nordisk Tivolipark har hyret en advokat til at køre en klagesag over politiet hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine snart 45 år på markeder, og havde det været mig, der stadig stod i spidsen for tivoliet, havde vi pakket sammen og var kørt hjem, siger Lars Winther.

Det afgørende i sagen er, ifølge Lars Winther, den hårdhændede behandling og så at politiet hentede folk og køretøjer inde på pladsen, mens der var travlhed med forberedelserne.

- Vi har hørt fra flere, der føler sig jagtet inde på pladsen. De må stoppe os ude på offentlig vej. Det kan ikke være rigtigt, at folk skal generes på denne måde, mens de udfører deres arbejde, siger Lars Winther.

Formand for By - og markedsfester, Otto Skak, Vasile Sandulache og tidligere mangeårig ejer af Nordisk Tivolipark, Lars Winther drøftede fredag sagen på Hjallerup Marked. Foto: Kim Dahl Hansen

Afviser skærpet linje

Leder af Tungvognscenter Nord, politikommissær Claus Kjær-Pedersen afviser, at politiet i år har skærpet kontrollen inde på markedspladsen.

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke har en bevidst strategi om at forstyrre folk inde på pladsen, men samtidig gælder færdselsloven også her, og vurderer kollegerne, som i dette tilfælde, at det er nødvendigt at kalde et køretøj ud til kontrol, så gør vi det, siger Claus Kjær-Pedersen.

Hvorfor kan I ikke nøjes med at stoppe køretøjerne på offentlig vej til og fra markedet?

- Hvis der kommer en hel karavane, kan vi jo typisk kun nå at stoppe ét køretøj, så det er en vurderingssag, om nogle skal hentes ud fra pladsen, siger Claus Kjær-Pedersen, der endnu ikke kan give et samlet tal på, hvor mange køretøjer, der i år i er blevet hentet ud til kontrol.

Han nævner også, at han selv fra sin tid som motorcykelbetjent, fulgte en tydeligvis beruset bilist ind på pladsen og foretog kontrollen der.

- Hvis han havde helle derinde og måske i ro og fred kunne udsætte andre for fare, så havde vi da for alvor haft balladen, siger Claus Kjær-Pedersen, der ikke ønsker at kommentere, at der nu rejses en klagesag over episoden.

Formand for by- og markedsfesterne er bekymret for fremtiden:

- Hvis det her bliver den normale linje, kan jeg frygte, at det får alvorlige konsekvenser i branchen og dermed for markederne, siger Otto Skak.