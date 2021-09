Nu er den gyldne måge landet i ny nordjyske rede

BRØNDERSLEV:Torsdag var dagen, hvor McDonald’s for første gang kunne tage imod kunder i deres nybyggede restaurant ved motorvejsafkørslen Brønderslev Syd.

Det benyttede mange sig af, og ved middagstid var der godt fyldt op ude på parkeringspladsen og indenfor rundt om bordene.

Der var gang i køkkenet i den ny McDonald’s i Brønderslev på åbningsdagen torsdag. Foto: Bente Poder

Blandt gæsterne var Susanne Evertsen og barnebarnet Louie Ringborg på fem år. Han fik en burger med pommes frites og en milkshake til, og så var der tid til at lege i det spritny legeland.

Susanne Evertsen bor i Brønderslev og har sammen med barnebarnet kørt forbi byggeriet flere gange.

- Det har han gået meget op i, fortæller hun.

Susanne Everstsen og barnebarnet Louie hygger sig på den nye fastfood-restaurant i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Altså var de klar på et besøg på førstedagen, hvor de hyggede sig, og Louie fik udforsket legeland og prøvet rutsjebanen.

- Det er alle tiders, og det er tæt på. Vi plejer altid at køre til Aabybro, fortalte Susanne Evertsen, der altså nu har fået meget kortere til den nærmeste McDonald’s.

Hun peger også på, at det er godt for byen med den ny restaurant.

- Det giver arbejdspladser for de unge mennesker, det er alle tiders, sagde hun.

Lige ud at kigge

Christel Svala var også på besøg og var i gang med at bestille mad fra en af skærmene. Hun er også fra Brønderslev og besøgte den ny McDonald’s sammen med en veninde.

- Det er fordi, den er ny, og vi skulle lige ud at kigge jo. Det er jo lidt spændende, fortalte hun.

Christel Svala er glad for, at Brønderslev får en McDonald’s igen - der lå også i få år en tættere på byen for cirka 20 år siden, men den lukkede igen.

- Nu har vi også fået så mange store butikker, det giver lige det sidste til byen, at vi også får en McDonald’s til byen, mener Christel Svala.

Christel Svala bor i Brønderslev og skulle lige ud for at se den nye restaurant. Foto: Bente Poder

Ved et andet bord var tre kolleger at finde. Der var Thomas Skriver Hertz, Ann Christine Hansen og Henriette Borregaard, som denne dag spiste frokost ude.

De har lagt mærke til, hvordan byggeriet er skredet frem hen over den seneste tid.

- Vi har fulgt med, fortalte Thomas Skriver Hertz.

God start

Franchisetager Flemming Fast var også på arbejde i restauranten, som er arbejdsplads for cirka 60 personer. Han kunne ved middagstid melde om en god start, da restauranten åbnede klokken 10, og de første gæster kom indenfor og igennem McDrive.

- Det er gået stille og roligt, og vi har haft besøg af McDonald’s hovedkontor og lidt venner, fortalte han.

Flemming Fast er indehaver af en lang række McDonalds-restauranter i Nordjylland - nu også den helt nyåbnede i Brønderslev. Foto: Bente Poder

Travlheden var på forventet niveau.

- Der er godt travlt. Mange er kørt forbi herude i lang tid og har fulgt med i byggeriet og skal prøve det af, vurderede Flemming Fast.

Faktisk var der allerede i tirsdags også gang i burgerproduktionen på McDonald’s Brønderslev. Her var der inviteret til familieaften, hvor de ansatte havde deres familier på besøg.

- Så kunne personalet øve sig i, hvordan alt udstyret virkede, og vi kunne se, at det virkede, fortalte Flemming Fast.

Nu er den ny McDonald’s altså åbnet og klar til at tage imod sultne kunder hver dag ugen igennem.