Region Nordjylland solgte grund for en slik: Nu skal sagen kulegraves

BRØNDERSLEV: Sagen omkring salget af en byggegrund på 1999 kvadratmeter tæt på Brønderslev Sygehus ender nu i Ankestyrelsen.

Det er regionsrådsmedlem Per Larsen (K), der indbringer sagen for klageinstansen.

Han er utilfreds med, at grunden blev solgt for 137.000 kr., for han mener, at den mindst er én million kroner værd.

Samme opfattelse har en ejendomsmægler og en anden bygherre i området, der har vurderet grunden til at være mindst én mio. kroner værd.

Salget af grunden har ikke været i offentligt udbud, da grænsen herfor er 2000 kvadratmeter.

Grunden var udset til byggeri af et nyt rehabiliteringscenter i Brønderslev, men dette byggeri er sparket til hjørnespark frem til 2022, når et nyt regionsråd er valgt.

Per Larsen mener ikke, at regionsrådet har handlet lovligt i den konkrete sag.

Anede ikke uråd

Da sagen i efteråret var på dagsordenen i regionens forretningsudvalg og i regionsrådet så det ud som om det kun var et meget lille jordstykke, der var tale om. Derfor anede Per Larsen ikke uråd.

Det skete først, da han blev præsenteret for salget på et møde i Støtteforeningen for Neurocenter Nord i Brønderslev.

Det er en privat bygherre, der i forvejen ejer de tidligere sygeplejeboliger, der har købt grunden, hvor han vil opføre 15 boliger.

Ifølge Region Nordjyllands sagsfremstilling er prisen for grunden den samme, som for jord til en rundkørsel ved Brønderslev Psykiatriske Sygehus, hvor kommunen købte jord af regionen, for at kunne etablere en rundkørsel.

- Det er urimeligt at regionen fastsætter en uacceptabel lav pris. Vi har jo nok brug for pengene i regionen, bemærker Per Larsen.

Han mener ikke, at politikerne har fået besked om, at det var muligt at bygge på grunden.

Formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K), er indstillet på, at hans udvalg skal sige ja til byggeriet på grunden.

Der er udarbejdet en lokalplan, der er i offentlig høring.

- Jeg kan ikke se, at der er noget til hindring for, at vi kan godkende planen for byggeriet, siger Karsten Frederiksen.