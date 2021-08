Sygehus solgt til tre forskellige købere

DRONNINGLUND:I flere år har en stor del af Dronninglund Sygehus stået tomt, men nu sker der endelig noget.

Regionsrådet i Nordjylland har valgt, at sygehuset skal sælges til tre forskellige bydere. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Sygehusbygningerne skal sælges til MVE Holding ApS, mens en funktionærbolig sælges til Fonden Føniks og HT & AL Holding ApS. Et ubebygget jordareal sælges til selskabet KS Ejendomme.

Det har imidlertid ikke været helt let at sælge det tidligere sygehus.

- Salget af Dronninglund Sygehus har været igennem et længere forløb, der har krævet en opsøgende indsats for at finde køberne til en så speciel og kompleks ejendomstype. Corona-pandemien i 2020 gav usikkerhed om ejendomsmarkedet på kort sigt, og det har også medvirket til at forlænge udbuds- og salgsprocessen, siger projektdirektør i Region Nordjylland Niels Uhrenfeldt.

Den samlede salgspris lyder på 4,8 millioner kroner, og køberne skal i samarbejde med kommunen finde ud af, hvad der nu skal ske med bygningerne og grunden, skriver Region Nordjylland i pressemeddelelsen.

- Jeg glæder mig over, at vi er nået i mål med at afhænde sygehuset, og nu overlader regionen bygningerne til de nye ejere. Det bliver dem, som i samarbejde med kommunen skal finde ud af, hvad der nu skal ske med området, siger projektdirektør i Region Nordjylland Niels Uhrenfeldt.

Dronninglund Sygehus har stået tomt i et par år, siden det blev nedlagt som asylcenter. Over 6000 kvadratmeter har derfor været ledige fra juni 2019, og siden har Region Nordjylland haft løbende udgifter til vedligeholdelse, snerydning og lignende.

To af tre ejendomme bliver overtaget af køberne 1. november, mens den tredje ejendom forventes overtaget senest 31. december 2021.