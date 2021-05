Rejsegilde for stort byggeri på idrætshøjskolen

Fredag var der rejsegilde for et stort byggeri ved Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev. En stor hal på knap 1000 kvadratmeter skyder i vejret med store spær og højt til loftet, og det blev fejret med taler, gæster og pølser. Gæster med tilknytning til skolen og byggeriet var mødt frem, herunder håndværkere, naboer og medarbejdere på skolen.

Der var taler af formand for højskolens bestyrelse, Jens Arne Hedegaard, forstander Eva Terp-Hansen, arkitekt Mads Borup og borgmester Mikael Klitgaard.

- Jeg er meget glad for og stolt af, at vi kan stå her og sige, at nu er det virkelighed, sagde Eva Terp-Hansen.

- Jeg er rigtigt glad for at stå her i dag og se det her hus. Jeg håber, alle kommer til at bruge de faciliteter her, sagde Mikael Klitgaard.

I det hele taget var der godt humør og god stemning, og der blev også to gange råbt trefoldigt højt hurra for det nye byggeri. Derefter var der tid til pølser og snak.

Forstander Eva Terp-Hansen fortalte, at byggeriet udspringer af et ønske om at udvikle skolen og gøre den attraktiv med moderne faciliteter.

- Det er for fortsat at kunne tiltrække elever og være et attraktivt tilbud, og det er også for at få foden under eget bord, fortalte Eva Terp-Hansen.

I dag foregår nogle af elevernes timer hos andre samarbejdspartnere i byen.

- Det bliver meget nemmere for os. Lige nu er vi bundet af, at det skal passe sammen med andre - nu kan vi frit bruge det, når vi vil.

Det vil også gøre en forskel, når mulige kommende elever er på besøg.

- Når vi har rundvisning er der forskel på at have en ny hal på egen grund og at pege på, hvor vi har en samarbejdspartner henne. Når den er på egen grund, vil den også blive benyttet endnu mener, siger Eva Terp-Hansen.

Men den kommende hal får skolen nogle flere muligheder. Den har fx en skydedør i den ene side, så man kan lave sammenhæng mellem aktiviteter ude og inde.

Bygningen kommer til at indeholde en stor cross træningshal på 533 kvadratmeter med højt til loftet. Dertil kommer undervisningslokaler til styrketræning, cardio, spinning og teoretisk undervisning.

Byggeriet har også 144 kvadratmeter solceller og et system, hvor man ikke sender strømmen ud på nettet, men selv lagrer det til eget senere brug i en batteribank. På den måde regner man med at blive 80 pct. selvforsynenende.

Det nye byggeri ventes klar i slutningen af oktober eller starten af november. Det kommer til at koste ca. 18 mio. kroner, hvoraf nogle af pengene er fundet via fonde.

Det lokale arkitektfirma Signatura står for projekteringen i samarbejde med ingeniørerne fra Brix & Kamp. Byggearbejdet udføres som hovedentreprise af MJ-BYG, der ligesom skolen og arkitekten har hjemme i Brønderslev.