Rekord på Brønderslev Marked: Overskud på godt to millioner

Da Brønderslev Marked mandag 6. september lukkede og slukkede med et brag af en fest med Kandis for fuldt telt, kunne arrangørene se tilbage på fire super gode dage, hvor de kunne melde om rekordmange gæster.

Nu er økonomien gjort op, og den blev fremlagt på en generalforsamling i Brønderslev Markedsforening onsdag aften. Årets resultat er rekordstort med et overskud på godt to millioner kroner samlet set til de 22 medlemsforeninger, der står bag markedet.

- Der var en ketchup-effekt i forhold til corona, for alle restriktionerne ophørte 1. september, og det var første chance for at komme ud til noget. Vi er rigtig glade for, at vi fik sat Brønderslev på landkortet og på den måde viste, at vi kunne et eller andet, fortæller Michael Wittrup, der er PR-ansvarlig for Brønderslev Marked.

Allerede lige efter Brønderslev Marked kunne man melde om rekordmange gæster. Nu er økonomien gjort op, og den viser også rekord. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Han peger også på, at Brønderslev Marked var et at de største arrangementer i landet, der åbnede kort efter, at coronarestriktionerne blev ophævet.

Helt nøjagtigt løber overskuddet op i 2.021.000 kroner, og Brønderslev Marked oplyser, at det er 63 pct. mere end den tidligere rekord, som er fra 2017, og 75 pct. mere end resultatet i 2019.

- For de 22 foreninger betyder det virkeligt meget, fordi en stor del af deres økonomi blandt andet er de penge, de tjener på markedet. Det betyder meget, at der er et marked, det er en af hjørnestenene i deres økonomi. Store og små foreninger er afhængige af at tjene en stor skilling på markedet, forklarer Michael Wittrup.

Bemærkelsesværdigt

Brønderslev Marked blev gennemført i begyndelsen af september - kort efter at restriktioner om coronapas og mundbind var ophævet. Tidligere på året havde der været usikkerhed om, hvorvidt man kunne gennemføre markedet.

- Efter at beslutningen blev taget om, at markedet skulle gennemføres, blev smittetallene lavere og lavere, og der var ikke den frygt i befolkningen. Det betød også, at folk var parate til at komme ud, da de sidste restriktioner ophørte. Det var helt ekstraordinært, så mange mennesker der kom. Vi har aldrig set så mange, det var virkelig bemærkelsesværdigt, husker Michael Wittrup.

Op til markedet vidste man ikke, hvad vej det ville gå - og om folk var parate til at komme til marked.

- Men det kunne vi jo lynhurtigt se allerede om fredagen. Det her lignede ikke noget, vi havde set før, fortæller Michael Wittrup.

Brønderslev Marked var desuden meget heldig med vejret.

- Det var også en betydelig faktor, at der var rigtigt godt vejr alle fire dage med solskin. Og så havde vi nogle foreninger, der var meget motiverede for at komme ud, fordi markedet i 2020 var aflyst, mener Michael Wittrup, der er virkelig glad for den store opbakning, som markedet oplevede fra folk.

Mange fik en sving om til årets marked. Arkivfoto: Henrik Bo

- Byen bakkede virkelig op, det kunne vi mærke.

Opbakningen og gæstetallet var faktisk så stort lørdag aften, at det store telt løb tør for øl ud på aftenen.

Michael Wittrup melder om en super fin stemning på generalforsamlingen, hvor der var genvalg over hele linjen, også til formand Carsten Overgaard.

Snart går de frivillige bag markedet i gang med at tilrettelægge Brønderslev Marked 2022.