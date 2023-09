Rekorderne stod i kø: - Vi betragter markedet som en stor succes

Arrangørerne er særdeles godt tilfredse med afviklingen af årets marked i Brønderslev.

- Vejret har virkelig været med os, og vi har rent faktisk haft flere aftner, hvor der har været rekordomsætning i markedsteltet, siger markedsformand Carsten Overgaard.

De fire markedsdage i Brønderslev blev indledt fredag 1. september - og sluttede mandag 4. september.

- Vi har sat rekorder både fredag og lørdag. Derefter var søndagen lidt dårligere, inden at vi så også havde en helt fantastisk mandag aften. Så vi er rigtigt, rigtigt godt tilfredse med det marked, som vi har kunnet afvikle i år.

Det varer endnu et pænt stykke tid, inden arrangørerne har et endeligt overblik over markedets samlede økonomi. Men forventningerne er store.

- Hvis jeg skal komme med et bud på, hvor mange gæster vi har haft inde på markedet over de fire dage, så vil jeg tro, at det er omkring 75.000. Jeg har godt set, at der også florerer nogle højere tal, men jeg foretrækker at komme med et lidt forsigtigt bud, siger Carsten Overgaard.

- Men det ligger dog fast, at vi har haft et marked, som absolut ligger i den pæne ende i forhold til tidligere.

For mange slagsmål

Trods den positive udvikling så ærgrer Carsten Overgaard sig dog over et enkelt element ved årets marked. Der var simpelthen for mange slagsmål.

- Specielt lørdag aften havde vi desværre betydeligt mere ballade, end vi plejer at have, siger Carsten Overgaard.

- Vi ved jo godt, at når der er mange mennesker samlet - og nogle måske har fået for meget at drikke - så kan det ske, at der bliver slagsmål. Men det er vi selvfølgelig rigtigt kede af.

Slagsmålene giver anledning til en evaluering hos arrangørerne af markedet.

- Der var betydeligt flere slagsmål end normalt, og vi er selvfølgelig opmærksomme på, at det skal være bedre til næste år. Vi skal formentlig have nogle flere vagter og dermed noget mere sikkerhed, siger Carsten Overgaard.

- Men bortset fra det element så er vi som sagt rigtigt godt tilfredse med hele afviklingen. Vi betragter markedet som en stor succes.