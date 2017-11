Rekordmange indbrud i weekenden

NORDJYLLAND: Telefonerne har nærmest været rødglødende hos Nordjyllands Politi ovenpå den netop afsluttede weekend. 55 indbrud blev der begået i weekenden, og det er det højeste antal indbrud i en weekend i år.

De mange indbrud kommer ovenpå det, som politiet selv har kaldt en indbrudsbølge og som gjorde, at politiet for et par uger uger slog alarm. Antallet af indbrud steg nemlig kraftig i oktober måned, og den tendens er fortsat ind i november, fortæller politikommissær Sune Myrup.

Himmerland går fri

Og billedet er det samme: Indbrudstyvene slår til nord for fjorden, mens Himmerland stort set går fri.

- Vi har faktisk ikke haft et eneste indbrud syd for fjorden i weekenden, men det er især Vendsyssel, det går ud over. Alene søndag blev der begået 27 indbrud, siger Sune Myrup.

Der var dog også mange indbrud i november sidste år, men den kedelige statistik bliver altså ikke ændret i år.

Og politiet er sikre på, at det skyldes, at der er flere grupperinger af tyve på spil.

- Vi er ret sikre på, at der både er udenlandske tyve men også danske tyve på spil, siger Sune Myrup.

Borgermøder om indbrud

Nordjyllands Politi har øget patruljeringen i forbindelse med den seneste indbrudsbølge, og derudover beder de borgerne om hjælp med tip, når de ser noget, der afviger fra normalbilledet.

Nordjyllands Politi har også arrangeret borgermøder i samarbejder med kommuner, Trygfonden og De Kriminalpræventive Sekretariat, hvor borgerne kan få råd til, hvordan de bedst undgår indbrud.

Borgermøderne finder stedet i Aalborg Kongres og Kultur Center 28. november og i Park Vendia Hallen i Hjørring 30. november.