JERSLEV: Der blev rapporteret om mange indbrud på Brønderslev- og Jammerbugt-kanten i weekenden - og anmeldelserne fortsætter med at tikke ind: Der er således kommet to anmeldelser mere fra Jerslev omkring indbrud, der er sket mellem lørdag og mandag på Græsvangen og Birkagervej. Begge steder skulle tyven ifølge politiet være kommet ind ved at bryde vinduer op - og begge steder skulle der være stjålet smykker.