Restaurant trækker folk langvejs fra til Brønderslev - særligt to ting på menuen er populære

Restaurant Asia i Brønderslev er et af Brønderslevs største spisesteder med plads til mange spisende gæster, og den er nu igen ved at blive fyldt godt op af sultne gæster.

- Det hjælper meget, at alle restriktioner er bortfaldet. Vi er oppe at køre igen. Det er dejligt, at vores kunder kommer igen, fortæller indehaver Lidan Ji.

Hun glæder sig over at se mange af dem, der også før corona gæstede Restaurant Asia.

- Vi har meget trofaste kunder, som har støtte os gennem corona, fortæller Lidan Ji.

Restaurant Asia i Brønderslev melder om mange trofaste kunder. Foto: Lars Pauli

To ting er med til at trække mange gæster til Brønderslev: den ene er restaurantens store buffet.

- Det kører godt. Buffet er meget populært hos næsten alle kunder, især børnefamilierne, for der er et stort udvalg og noget at vælge i mellem, fortæller Lidan Ji.

Buffeten er populær - der er meget at vælge i mellem. Foto: Lars Pauli

Det andet store trækplaster er Asias sushi.

- Der er meget populært især blandt unge og midaldrende mennesker. Alt vores sushi er frisk og hjemmelavet, fortæller Lidan Ji, der peger på, at de bruger rigtigt gode råvarer.

Mange kan godt lide sushi. Foto: Lars Pauli

Gæsterne i restauranten kommer ikke kun fra Brønderslev.

- Det kommer også fra Aalborg og langt væk fra for at spise vores sushi og buffet, fortæller Lidan Ji.

Restaurant Asia

10



















Restauranten har især meget travlt i weekenderne, mens det er knap så meget i hverdagen.

Og Lidan Ji er glad for, at der er kommet travlhed på restauranten igen.

Indehaver af Restaurant Asia i Brønderslev, Lidan Ji. Foto: Lars Pauli

- Vi er sindssygt glade for at komme op at køre igen med så mange gæster. Vi vil gerne arbejde hårdt. Det vigtigste er kunder, der er glade og tilfredse.