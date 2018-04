Rideklub vender skuden

HJALLERUP: - Vi var i en situation, hvor indtægten ikke stod mål med udgifterne, og der forekom flere ting, som trak i negativ retning, så derfor tog bestyrelsen en tænkepause og hørte medlemmerne om, hvilken vej vi skulle gå for at vende skuden.

Formanden for Hjallerup Rideklub, Karina Borup, beretter på helt åben vis om rideklubbens situation, og næstformanden, Marianne Fuusager, nikker bekræftende og siger så: - Det er helt vildt, hvad Karina har brugt af timer for at rette op på sagerne. Karina søger at moderere den kategoriske bedømmelse og fremhæver hele bestyrelsens indsats.

- Nu arbejder vi på længere sigt, og vores udgangspunkt er at satse på bredden. I den forbindelse har vi f.eks. henvendt os til skoler, biblioteker m.fl. Vi har godt 300 medlemmer i nær sagt alle aldre, og hovedindsatsen er selvfølgelig for alle, men vi vil gerne lave et sundt miljø især for de unge. Vi har faktisk den ambition, at vi vil skabe Nordjyllands dejligste rideklub, fortsætter formanden, som kunne have fortsat og nævnt, at det er Vendsyssels største rideklub.

- En af de negative tendenser i løbet af sidste år var en slem hestesygdom, som krævede, at vi indførte karantæne. I efteråret måtte vi desværre sige farvel til berider Lars Ringkær, og vi kører nu med undervisning af flere freelance ridelærere. Vi vil dog fortsætte den gode tradition, som vi altid har haft, med store og gode stævner.

Marianne og Karina fortæller, at der arbejdes på at få handicapridningen tilbage til rideklubben. I den anledning er man i dialog med FOF og Brønderslev Kommune.

Både formand og næstformand (og siger de i kor: - Samt resten af bestyrelsen) lader til at være meget opsat på at nå de opsatte mål, og de kan da også fortælle, at der er begyndt at komme en erkendelse og positiv indstilling omkring rideklubben. Bl.a. har man fået en mail med megen ros for det gode miljø i klubben.