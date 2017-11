RIF fylder 75 år

RØRHOLT: I denne tid er det 75 år siden, Rørholt I.F. blev startet. Det var i 1942 midt under krigen, og foreningen startede med gymnastik. Nu 75 år senere er der fortsat gymnastik på programmet. Frem til omkring 1960 var det opvisningsgymnastik på meget højt niveau, der blev dyrket. Holdene gav opvisninger rundt omkring i hele Danmark og var også i Tyskland.

Herefter kom der nogle år, hvor aktiviteten faldt, og foreningen kørte på lavt blus. Den vågnede dog op igen i 1974, hvor en gruppe af byens unge besluttede, at nu ville de spille fodbold. Skolen kunne bruges til omklædning og klublokale, og byen havde et stadion. Der var bare det problem, at det ikke var stort nok til en fodboldbane. Klubben søgte derfor kommunen om penge til en udvidelse. Kommunen ønskede dog ikke at hjælpe og tilbød spillerne at låne stadion i Dronninglund. Det var de unge ikke interesseret i, så de blev ved med at søge. I 1977 gav kommunen endelig et beløb, men de unge måtte selv fjerne de gamle træer, plante nye og fjerne de sten, der var på den mark, der skulle bruges til udvidelsen. Det nye stadion blev indviet 7. august 1977 og har siden været brugt flittigt.

Fra starten af 80’erne kom gymnastik igen på programmet, og det har det været lige siden. I jubilæumsåret har Rørholt I.F. således seks gymnastikhold. Tre børnehold, hvor de yngste er fire måneder, og et herre- og to damemotionshold.

I 1984 begyndte foreningen at afholde banko for medlemmer med pårørende. De første spil blev holdt en gang om måneden og kun i vinterhalvåret. Nu er der banko hver onsdag hele året rundt. Den aktive forening afholder også en række arrangementer i løbet af året som Sankt Hans fest, sommerstævne/byfest, krolf, fastelavn og juletræsfest. Forskellige kreative arrangementer er også på programmet flere gange om året. Foreninger ejer selv den gamle skole med gymnastiksalen, hvilket gør det muligt at afholde de mange arrangementer i Rørholt.

Jubilæet skal naturligvis fejres, og det bliver det med en fest på Rørholt gamle Skole lørdag 11. november.