Rift om byggegrunde

BRØNDERSLEV: Der er rift om nye byggegrunde i Hjallerup. I årene umiddelbart frem til 2016 blev der i gennemsnit solgt 13 byggegrunde om året i Hjallerup. Men i 2016 fik især børnefamilierne øje på fordelene ved Hjallerup. Der blev solgt 41 grunde sidste år, og interessen er fortsat stor.

- Det er fantastisk - intet mindre, siger projektudvikler, Peter Hostrup fra firmaet Ikana.

Firmaet har købt grunde ved Skelbakken af kommunen og byggemodnet dem.

Børnefamilier

- Vi kan se, at dem der flytter herop er børnefamilier fra Aalborg, eller tidligere Hjallerup-borgere fra Sjælland, som vender tilbage. Ud af de 41 solgte grunde er 38 familier, hvor forældrene er førstegangskøbere omkring 30 år og enten har eller vil have børn.

- Så kommunens største opgave, bliver at følge med på daginstitutions- og skolesiden, bemærker Peter Hostrup.

Har det hele

Hjallerup har nemlig en klar fordel. Det ligger centralt i forhold til andre større byer i Vendsyssel.

Og ikke mindst, så ligger der tæt på Aalborg, hvor huspriserne er meget højere. Samtidig er området omkring Skelbakken populært, fordi det lever op til børnefamiliernes krav.

- Det ligger meget attraktivt i forhold til stisystemer, skoler og idrætsforeninger, siger sekretariatsmedarbejder Knud Erik Sørensen fra Brønderslev Kommune.

Flere grunde på vej

Første etape af Skelbakken stod kommunen for at sælge og pt har Brønderslev kommune kun én ledig byggegrund tilbage. Ikana står for anden og tredje etape af Skelbakken, hvor der er 13 ledige byggegrunde tilbage.

På grund af den store interesse kommer der formentlig også en fjerde etape af byggegrunde ved Skelbakken.

- Vi har forkøbsret på noget mere jord ved Skelbakken. Så lad mig sige det på denne måde; jeg forventer også have have et job næste år, griner Peter Hostrup.

Brønderslev kommune har også flere nye byggegrunde klar til salg i Hjallerup. Det bliver i ni grunde i Tennisskoven, som også er et nybyggerområde.