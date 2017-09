Røg, pølser, øl og masser af hestekræfter

KLOKKERHOLM: Der var godt gang i den - og alle kræfter - i hvert fald hestekræfterne - blev lagt i, da der lørdag var DM i Traktortræk.

Det var Klokkerholmbanen, der lagde jord til traktortrækket, hvor deltagerne i deres traktor skal trække en slæde så langt som muligt på en 100 meter lang bane.

Og det er ikke så let som det lyder: På slæden er der nemlig monteret en tonstung vægt, og langsomt forøges modstanden mod jorden, så den bliver sværere at trække.

Det gælder derfor om at få det rigtige bid i underlaget, og komme så langt som muligt, inden den stigende vægtmodstand bremser for, at traktoren kan køre videre.

I alt var der 80 traktortrækkere, som havde kvalificeret sig til kampen om DM-titlen - og der blev kæmpe i 12 klasser.