Rørende afsked

BRØNDERSLEV: Der blev fældet nogle tårer og der blev givet et utal af krammere, da kunder lørdag eftermiddag tog afsked med købmand Torben Holst Konrup, førstemand Mikkel Holst og Torbens kone, Tina Holst.

Der var flere hundrede kunder mødt op, så der var trængsel mellem hylderne i forretningen. En gruppe kunder havde taget initiativ til en gaveindsamling, som støtegruppen overrakte. Ligeledes var der mange andre, der kom med private gaver til Torben og Mikkel.

Torben og Mikkel har i 15 år kørt parløb i forretningen. Lige siden den åbnede. Da en ny kontrakt skulle forhandles, valgte Rema1000-ledelsen ikke at forlænge med Torben Holst Konrup. Mikkel Holst og fru Tina Holst har valgt ikke at fortsætte i butikken.

Torben Holst Konrup og Mikkel Holst vil fremover fortsat køre parløb. De er begge ansat hos Vest-Tex/Mayflower i Brønderslev. Torben skal stå for lager og logistik i det store garnfirma, mens Mikkel skal være sælger i Nordtyskland.

Torben og Mikkels nye chef, John svendsen, var da også blandt receptionsgæsterne.

Torben Holst Konrup indrømmer, at det var en svær dag.

Torben Holst Konrup havde planer om at åbne egen købmandsforretning, men en konkurrenceklausul slår fast, at det kan han ikke i 12 måneder.

- Men jeg går da stadig med drømmen, indrømmer han.

- Vi er glade for, at vi har fået et job, og så må vi se, hvad der sker.

Han fik da også et utal af opfordringer fra kunder til at åbne ny forretning.

- Jeg er overvældet over de mange, der er mødt op, siger Torben Holst Konrup.

Da det kom frem, at Torben skulle stoppe, blev der etableret en facebook-gruppe "Vi vil beholde Torben og Mikkel", ligesom der blev sendt hundredvis af protestunderskrifter til Remas toopledelse.

- Ingen i ledelsen ville høre på os. Hverken i Danmark eller Norge, siger en skuffet Birgitte Hasselgaard, der er én af initiativtagerne til underskriftindsamling og facebook-gruppe.