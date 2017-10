Rune Staudt fik solid debut

BRØNDERSLEV: I den forgangne weekend sluttede den danske motorsportssæson for 2017, men for nordjyske Staudt Motorsport med Rune Staudt i spidsen, blev årets finale til begyndelsen på et nyt kapitel i karrieren.

Rune Staudt tog nemlig springet videre til Danish Thundersport Championship, dansk motorsports største klasse.

Weekenden på Jyllandsringen bød på meget blandet vejr, hvilket var en udfordring for alle i feltet. Heldigvis blev søndagens tre løb kørt i flot efterårssol. Det blev til en vellykket debut. Beslutningen blev taget i sidste øjeblik, men alle arbejdede hårdt for at få drømmen om DTC til at gå i opfyldelse. Og det lykkedes.

Resultaterne var ikke Runes hovedfokus - det var til gengæld vigtigere at få en god oplevelse - og at få tæmmet den vilde DTC-racer med godt 450 hestekræfter. Bilen er med andre ord en del hurtigere, end de biler, Rune hidtil har konkurreret i:

- At køre DTC er noget af det største, jeg har prøvet. Jeg mener helt seriøst, at det er på højde med mit Danmarksmesterskab i Rallycross - for begge gange var jeg en del af et stort setup. I DTC er alt bare større, end det er i andre danske motorsportsklasser. Bilen kræver mere arbejde, og der er stor mediebevågenhed. Tilsæt alle de danske motorsportsfans, og du har en løbsweekend, der stiller store krav til alle på holdet, forklarer Rune.

Fremtidsplanerne

På resultattavlen gav det en 12. plads som bedste resultat i de tre løb, hvor Rune gennemførte alle tre. I en weekend med stor dramatik, mange afkørsler og afbrydelser af løbene, var det et resultat, som nordjyden gerne går til vinter på:

- Jeg gik ind til weekenden med det mål at gennemføre alle tre løb - og uden at lave skader på bilen.

- Vi havde et lille problem med gearkassen i løb nummer to, men gutterne løste det hurtigt, så jeg var klar til at køre finalen.

- At få bilen i mål i alle tre løb og med en 12. plads som bedste resultat, er noget, jeg tager med mig videre. Personligt synes jeg, det var en god start, for jeg havde travlt med at finde mig til rette i DTC.

- Den her weekend handlede mest om at undersøge, om DTC er noget, jeg skal satse på fremover, siger Rune Staudt.

Nu handler det hele om 2018 for Staudt Motorsport. Skal det være DTC, så skal der styr på en række spørgsmål, for det kræver mere af hele teamet at køre i DTC:

- Jeg har allerede gang i 2018, men der er en del ting, som skal falde på plads, inden vi kan melde noget ud. Skal det være en fuld sæson i DTC, så kræver det meget mere tid fra alle parter, og det er i hvert fald noget, vi skal have helt styr på.

- Under alle omstændigheder har jeg i hvert fald besluttet, at jeg gerne vil et skridt videre med min karriere i 2018, afrunder en glad og tilfreds Rune Staudt.