Fire sigtet for spektakulært tyveri i Brønderslev

KØBENHAVN: Fire russiske mænd, som søndag formiddag blev anholdt i København, menes blandt andet at stå bag et spektakulært tyveri fra en hæveautomat i Brønderslev 30. september.

- Vi mener, de har en relation til dét tyveri, der er sket i Brønderslev den 30. september, siger politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

I løbet af i dag bliver de sigtede fremstillet i grundlovsforhør i Københavns dommervagt, hvor de er sigtet for databedrageri og kræves varetægtsfængslet, skriver eb.dk. I følge avisen sættes de fire foreløbig i forbindelse med tre avancerede tyverier med et samlet udbytte op 1.424.000 kroner.

23. september blev en pengeautomat på Amagerbrogade i København tømt for 608.000 kroner, 30. september blev der stjålet et beløb på omkring 500.000 kroner fra Sparekassen Vendsyssels afdeling på Albani Plads i Brønderslev, og i samme periode blev der stjålet et tilsvarende beløb fra en hæveautomat i Sønderjylland.

Der har desuden været en række forsøg på tyveri fra hæveautomater i København og Brønderslev.

I Brønderslev blev der skåret et hul foran på automaten, som efterfølgende blev dækket til igen. Det lykkedes samtidig tyvene at undgå at sætte alarmen i gang, og derfor gik der over et døgn inden tyveriet blev opdaget. Det også den metode, der er blevet brugt i de to andre tilfælde.

Ifølge Ekstra Bladet går metoden ud på at skaffe sig adgang til hæveautomatens elektronik og tilkoble en computer, som får automaten til at udbetale de mange penge. Den metode er tidligere brugt i Rusland, hvor de fire sigtede er fra, samt flere europæiske lande.