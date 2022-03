Flere angreb fra russiske hackere - men nordjyder er klar til krigen

BRØNDERSLEV:Vi ved det egentlig godt.

Krigshandlingerne i Ukraine har konsekvenser mange andre steder - blandt andet bliver der også kæmpet på internettet. Og den krig er Brønderslev Forsyning blevet en del af.

- Flere forsyningsvirksomheder og firmaer har i den seneste tid været under cyberangreb, som tydeligvis stammer fra Rusland. Det er heldigvis i de fleste tilfælde lykkedes at afværge nedlukninger, fortæller Lasse Riisgaard, der er formand for Brønderslev Forsyning.

- I gamle dage var det jo sådan hos os, at en mand skulle dreje på en knap for at få noget til at ske, men i dag kan man styre alt med IT. Og worst case-scenariet er, at det er nogle - som ikke er Forsyningens medarbejdere - der drejer på nogle af de forkerte knapper.

I slutningen af februar meldte det statslige Energinet ud, at beredskabet skulle hæves over hele landet for alle selskaber, der er omfattet af beredskabslovgivningen. Specielt skulle man være opmærksom på cyberangreb.

Forud for den russiske invasion oplevede Ukraine massive cyberangreb mod energiforsyning, hospitaler, myndigheder, telesektoren og så videre. Alt sammen med det formål at skabe panik. Og også Danmark er hver dag udsat for flere tusinde forsøg på IT-kriminalitet fra russisk side. Det oplyser EnergiCERT.

EnergiCERT er etableret for at overvåge, varsle og forebygge cyberangreb. Dansk Fjernvarme er én af de tre ejere bag - og det betyder, at cirka 300 fjernvarmeselskaber bidrager med omkring fire millioner kroner til driften af EnergiCERT.

Brønderslev er gearet

Brønderslev Forsyning var et af de første forsyningsselskaber, der kom med i den sikkerhedsparaply, som EnergiCERT udgør for sektoren. Det har også betydet, at Brønderslev Forsyning gennem de seneste to år har arbejdet konsekvent med at højne IT-sikkerheden og værnet mod cyberkriminalitet. Derfor er man ifølge Lasse Riisgaard gearet til den nuværende udfordring.

- Siden efteråret 2021 har vi faktisk strammet yderligere op - og med Ruslands invasion af Ukraine har det så fået en tak mere. Så vi har en stor opmærksomhed på de anbefalinger, myndighederne er kommet med, forklarer han.

Der er strammet op på en række forskellige punkter. Det handler blandt andet om tofaktor-godkendelse, adskillelse af administrative og tekniske netværk, lukning af adgang for eksterne leverandører samt forberedelse af medarbejdere mod mulige trusler. Et andet aspekt er såkaldt geofencing, der betyder, at man kan blokere IP-adresser fra bestemte lande - eksempelvis Rusland.

- Der er ingen tvivl om, at der er en nærværende og reel trussel. Vi oplever, at der er nogle generelle forsøg på at se, om man kan få adgang til vores systemer. Og de her tekniske foranstaltninger skal sørge for, at man ikke kan komme ind. Og hvis endelig nogle kommer ind i en del af systemet, så skal de ikke kunne komme videre til andre dele af systemet, forklarer Lasse Riisgaard.

- Forsyningsvirksomheder er jo en samfundskritisk funktion, så derfor er det relevant, at vi forholder os til det her. Men vi tror og håber på, at vores “hus” er så godt sikret, at tyven går videre til det næste hus for at forsøge et indbrud. Vi har sat alle de værn op, som man overhovedet kan indenfor fornuftens rammer, fastslår Lasse Riisgaard.