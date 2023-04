Rygende enige: Liberal Alliance og Enhedslisten i fælles front mod nyt forslag

BRØNDERSLEV:Flere og flere kommuner er hoppet med på vognen, og nu er overvejelserne nået til Brønderslev Kommune: Skal der indføres røgfri arbejdsdag for samtlige kommunalt ansatte medarbejdere?

Det spørgsmål blev aktuelt, da et flertal i kommunens sundhedsudvalg tidligere på året gav støtte til ideen.

Bland andet udtalte formanden for sundhedsudvalget i kommunen, Ole Jespersgaard (S), der er en af støtterne:

- Jeg har godt nok tidligere været imod, men det gør indtryk, at tusindevis dør hvert år på grund af rygning - og vi er da også en af de få kommuner, der endnu ikke har indført røgfri arbejdstid, forklarer udvalgsformanden.

Efterfølgende har økonomiudvalget besluttet at sende spørgsmålet videre i kommunens medarbejderudvalg for at høre, hvordan personalet selv ser på sagen.

Borgmester Mikael Klitgaard (V) udtalte på det tidspunkt, at han endnu ikke havde gjort op, hvad han ville stemme.

Fælles front

Det er der til gengæld to andre, der har: Selv om Liberal Alliance og Enhedslisten i det daglige er et stykke fra hinanden, så gør de nu fælles front for Brønderslev Kommunes personales ret til at ryge i pauserne.

Partierne mener, at det har en snert af “sundhedsdiktatur” over sig, når det nu foreslås, at rygning forbydes totalt i arbejdstiden for kommunens personale.

- Vi er jo for længst langt ude over det der med, at personalet render og ryger i tide og utide i stedet for at passe deres arbejde – det er ikke et problem i dag, mener Martin Bech fra Liberal Alliance.

- Jeg mener, at personalets sundhed er deres eget ansvar – det er voksne mennesker - jeg vil ikke blande mig i deres livsstil, tilføjer han.

Enhedslistens Runa Friis Hansen siger:

- Vi anbefaler da ikke nogen at ryge, faktisk synes vi det er en god ide at lade være - men det er altså ikke noget vi skal bestemme. Rygerne ikke er kriminelle – rygning er jo lige så lovligt som Matadormix.

Forslaget om røgfri arbejdstid kommer formentlig til afstemning i byrådet inden for de næste måneder, når medarbejderudvalget har givet deres besyv med.

Ender det med et forbud, så kan der være grupper, der alligevel må ryge i en pause - det afhænger af, om man har betalt pause eller ej.