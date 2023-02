Rygepause: Medarbejdere skal give deres besyv med, inden beslutningen træffes

BRØNDERSLEV:Skal der indføres røgfri arbejdsdag for samtlige kommunalt ansatte medarbejdere ved Brønderslev Kommune?

Det spørgsmål er blevet aktuelt efter et flertal i kommunens sundhedsudvalg har indstillet, at det er en god ide - men nu venter en lille "rygepause" i sagen.

Økonomiudvalget har nemlig besluttet, at sende spørgsmålet videre i kommunens medarbejderudvalg for at høre, hvordan personalet selv ser på sagen.

- Når vi ser det svar, så tager vi stilling. Jeg har endnu ikke selv besluttet mig for noget, men generelt kan jeg sige, at jeg går mere ind for gulerod end pisk, lyder det fra Mikael Klitgaard.

Flere og flere kommuner har med tiden indført enten røgfri arbejdsdag eller røgfri arbejdstid.

Selv om en kommune vil stramme reglerne, så kan den dog ikke forbyde folk at ryge i pauser, som de selv betaler - dog kan man kræve, at der ikke ryges på den kommunale matrikel eller imens den ansatte bærer uniform.

Når Brønderslev Kommunes medarbejderudvalg har givet deres besyv med, skal økonomiudvalget tage endelig indstilling til spørgsmålet.