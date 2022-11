Så er det på plads: Bettina skal slås om borgmesterkæden

BRØNDERSLEV:Bettina Bøcker Kjeldsen blev lørdag officielt godkendt som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Brønderslev Kommune.

Det skete lørdag, da partiforeningen afholdt en ekstraordinær generalforsamling, som var varslet allerede ved forårets ordinære generalforsamling.

Forud for den ekstraordinære generalforsamling havde der været en medlemsindstilling af borgmesterkandidater, hvor Bettina Bøcker Kjeldsen blev indstillet. Rent formelt er det sådan, at alle kandidater til kommunalvalget skal godkendes på en generalforsamling, og for Bettina Bøcker Kjeldsens vedkommende er det nu sket.

Bettina Bøcker Kjeldsen blev enstemmigt godkendt - og holdt i den forbindelse borgmesterkandidattale, hvor hun satte fokus på de nuværende politiske udfordringer. Blandt andet med fokus på de netop gennemførte budgetforhandlinger, hvor man "oplevede en blå blok, der ikke var interesseret i samlet byråd til budget 2023".

De sidste socialdemokratiske byrådskandidater bliver præsenteret i god tid inden valget i 2025 - og de to socialdemokratiske lokalforeninger i henholdsvis Dronninglund og Brønderslev lover, at de "er klar til at finde gode kandidater så hele kommune kan blive dækket ind".