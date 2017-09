Så er markedet slut

BRØNDERSLEV: Så er Store Brønderslev Marked slut for i år.

- I markedsudvalget er vi glade over, at vi har haft et fantastisk marked i år med masser af gode oplevelser, lyder det fra markedets formand, Michael Wittrup.

- Vi er glade for det fine vejr som kombineret med et fint mix af gode kræmmere, god underholdning, gode medlemsforeninger vil give et økonomisk resultat i topklasse.

- Mandag havde vi børneoptog fra Banegårdspladsen op til markedet med 300 børnehavebørn og dagplejebørn. Børnene fik gratis is, saftevand, underholdning og ture i børneforlystelserne i tivoli.

Dagen igennem var der godt besøgende hos kræmmere og i tivoli.

Aftenen sluttede af med fuldt hus i teltet med Kandis, der spillede på markedet for 26. år i træk.

Sidst var der et flot festfyrværkeri, der lukkede markedet ned for i år, siger Michael Wittrup, der snart begynder at gøre klar til næste års marked.