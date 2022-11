Godt vejr og masser af gæster gjorde forskellen: Regnskabet er gjort op efter marked

BRØNDERSLEV:Brønderslev Marked har gjort det økonomiske resultat op efter årets marked - det blev til et overskud på 1.790.000 kroner. Det er det næsthøjeste overskud i markedets historie.

Det oplyser Markedsforeningen i en pressemeddelelse, efter at de har fremlagt resultatet på deres generalforsamling.

- Det er et fantastisk flot resultat - det når ikke helt sidste års rekordoverskud på over to mio. kroner, men årets resultat er langt større end tidligere års overskud, som typisk har ligget mellem 1 til 1,2 millioner kroner, skriver Michael Wittrup, der er PR ansvarlig for markedet.

Han har et bud på, hvorfor det er gået godt igen i år.

Der var godt vejr til årets marked. Arkivfoto: Bente Poder

- Det flotte resultat i år skyldes et ekstraordinært stort besøg af markedsgæster krydret med godt vejr med masser sol og ingen regn, skriver Michael Wittrup, der peger på, at Brønderslev Marked har et set-up med en kombination af kræmmere, heste, musik, underholdning, tivoli og medlemsforeningers salgsboder og andre aktiviteter, såsom parkeringsvagter, opsætning af skilte, rengøring af toiletter og af markedspladsen, og meget mere.

- Vores set-up har igen i år har fungeret super godt, og vi er i markedsudvalget meget tilfredse samarbejdet med medlemsforeningerne.

Markedsudvalget er allerede i gang med planlægningen af næste års marked.