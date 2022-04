BRØNDERSLEV:Knofedt baseret på børnenes egen arbejdskraft ligger til grund for en flot ny legeplads på Hedegaardsskolen i Brønderslev. Fredag var der indvielse, og det foregik naturligvis med manér med taler og med deltagelse af elever og lærere fra 0. til 6. årgang.

Børnene i 4. og 5. klasse har stået for arbejdet med at anlægge legepladsen. Projektet gik i gang den 4. december i fjor – samme dag som den store snestorm ramte landet. Det fik dog ikke poderne til at miste modet, og nu er legepladsen altså klar til brug.

– Det er super fedt, lyder det fra Mikkel Jensen og Christian Kondrup fra 4.a.

- Nu kan vi lege jorden er giftig og andet sjovt. Vi har manglet en legeplads til den slags, selv om vi har masser af andre legeredskaber på skolen. Den her er perfekt, anfører de to drenge.

Så kan der leges jorden er giftig. Foto: Allan Mortensen

Og der er i høj grad lagt arbejde i legepladsen. Eleverne har selv skovet de træstammer, der er gravet i jorden. Et stort parti gamle bildæk er ligeledes doneret til formålet og også disse er sat i jorden som ”trædesten”.

– Tusind tak til lærerne og til jer børn for det store stykke arbejde, I har udført. I er med til at skabe en god skole med den her legeplads, konstaterede skoleleder for 0. til 6. årgang, Lone Møller.

Siden klippede børnene i fællesskab båndet til det nye slaraffenland for god gammeldags leg, og nu venter pladsen så bare på at blive flittigt benyttet. Legepladsen bliver i øvrigt omkranset af nye grønne bede, der skal danne en helhed. Også disse er udført af brugerne selv.