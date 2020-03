Så kan man komme af med haveaffaldet - følg disse forholdsregler

BRØNDERSLEV:Efter en periode med lukning på grund af coronakrisen kunne AVV tirsdag formiddag genåbne 11 af sine i alt 18 genbrugspladser i Hjørring og Brønderslev Kommune.

Genbrugspladsen på Stadevej i Brønderslev Øst var en af dem, der var klar til at åbne igen tirsdag kl 10.

Her kunne genbrugschef for AVV Dorte Nielsen melde, at åbningen er gået fint, og at alle holder pæn afstand på pladsen.

- Vi havde 25 i kø, da vi åbnede, og der kan være 25 inde af gangen på pladsen. Så der har ikke været flere i kø, end at alle kunne komme ind, siger Dorte Nielsen.

Genbrugspladsen i Brønderslev Øst har folk, der kontrollerer, at der ikke kommer for mange ind af gangen.

der blev holdt god afstand på genbrugspladsen tirsdag morgen. Foto: Henrik Louis

De første tre dage holdes der åbent med udvidet åbningstid. Herefter overgår man til normale åbningstider.

Genåbningen sker efter, at sundhedsmyndighederne har sagt god for det. Med der en del forbehold.

AVV har på forhånd opfordret folk til at fordele sig over dagene og at huske alle forholdsregler for at forhindre coronasmitte.

De opfordrer også til, at man kommer alene eller med så få personer i bilen som muligt, at man holder afstand og udviser tolerance i forhold til hele situationen, hvor det forventes, at der kan komme pres på pladsen.

Folk skal også medbringe egne redskaber - pladsens koste og skovle er fjernet for at minimere smitterisikoen. Og ifølge Dorte Nielsen havde alle folk på genbrugspladsen i Brønderslev Øst tirsdag morgen husket egne redskaber.

Man kan ikke komme af med tøj og sko til genbrug, da genbrugsbutikken fortsat holdes lukket - toiletterne på pladserne er også lukkede.