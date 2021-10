Så kom der lys i Vandtårnet igen

En stor flok interesserede borgere var tirsdag aften mødt op ved Vandtårnet i Brønderslev, da Brønderslev Forsyning havde indbudt til genindvielse af det grønne neonlys i toppen af Vandtårnet.

Det har nemlig været slukket i en årrække, men nu er Vandtårnet blevet renoveret og lyset genetableret, og det var blandt andre Jørgen Jensen glad for.

Han har nemlig presset på for at få lyset tilbage, og til indvielsen var det ham, der trykkede på kontakten, ligesom han også holdt en tale.

- Jeg er meget glad for, at jeg i dag kan være med til at genstarte byens gamle vartegn. En lysende cirkel på toppen af Vandtårnet, som vi har savnet i mange år. Jeg håber, at det vil blive til gensynets glæde for mange af Brønderslevs borgere, når de en sen aften er på vej hjem, sagde han.

Også formand for Brønderslev Forsyning, Lasse Riisgaard, holdt tale. Han fortalte, at det var den teknologiske udvikling, der havde gjort, at man ikke længere kunne få de grønne neonrør.

Og så har der været usikkerhed om, hvorvidt Vandtårnet skulle udfases, men siden blev det besluttet, at man skulle bevare og renovere det.

- Sikkert er det, at Vandtårnet i mange år kommer til at indgå i strukturen. Det er renoveret til endnu 25 år i brug, sagde Lasse Riisgaard.

Minder fra barndommen

Efter talerne gik Jørgen Jensen og Lasse Riisgaard ind i den tykke midterpille, der er under Vandtårnet, og her kunne Jørgen Jensen trykke på kontakten til det grønne lys - hvilket udløste en klapsalve fra de fremmødte borgere.

Her stod Sonja og Kurt Larsen, og de var også glade.

- Der skal jo altid være lys, konstaterede Sonja Larsen, der ligesom sin mand husker lyset fra sin barndom.

- Det var, når vi var i bilen med vores forældre, fortalte Kurt Larsen.

- Så var vi hjemme, supplerede Sonja Larsen, der også betegnede Vandtårnet som byens vartegn.

- Når vi havde været på familiebesøg, så var vi hjemme. Hvis vi sov i bilen, så blev vi kaldt af, husker Kurt Larsen.

Han har også været oppe i Vandtårnet for mange år siden.

- Jeg var med oppe at male med Hugo, husker han.

Det er maleren Hugo Thomsen, der har lavet nogle billeder på indvendig side øverst i Vandtårnet, hvor man kan stå og kigge ud.

Parret er enige om, at de nu vil lægge mærke til lyset fremover. Kurt Larsen er faktisk forbi Vandtårnet på en tur fra hjemmet i Bredgade af hver dag på gåben.

- Jeg går herop en tur hver dag. Jeg skal have den tur hver aften, fortalte han.

- Jo, det er en god ting, at de har fået det lavet. Det er helt sikkert, opsummerede Sonja Larsen.

Jørgen pressede på

Det er Jørgen Jensen meget enig i.

- Det er vigtigt, fordi vi havde jo lys på. Det var et vartegn for Brønderslev, alle kunne se det. Det var noget, alle kunne forholde sig til, det var meget tydeligt om aftenen, når man skulle hjem, husker han.

Han har været til årlige forbrugermøder i Brønderslev Forsyning og har vedholdende spurgt til lyset i Vandtårnet.

Og han er rigtig glad for, at det nu er blevet til noget med lyset igen.

- Det er jo en glæde. Der er, fordi jeg synes, det er dejligt, at vi har sådan et kendetegn, når vi kommer om aftenen og ser, at det er Brønderslev. Hvis man er glad for at bo i en by, så er man også glad for at se, hvorhenne den ligger, fortalte han.

Vandtårnet blev bygget i 1955, men der er usikkerhed om, hvornår det grønne lys blev slukket. Det nye lys er LED lys, og Lasse Riisgaard betegnede det som en omkostning af ubetydelig grad.

Det nye lys kan også lyse i andre farver end grøn, hvis anledningen er til det.

Vandtårnet kommer i fremtiden til at fungere som en buffer, som skal sikre forsyningen, hvis der er nedbrud på de to vandværker.