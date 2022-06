Så meget fadøl ventes at blive drukket på Hjallerup Marked - og det når frem til barerne på en særlig måde

HJALLERUP:Torsdag åbner Hjallerup Marked, og mange forberedelser er gået forud. En af de mange vigtige er, at der skal være styr på ølforsyningen til de mange udskænkningssteder på markedspladsen - og det foregår ved hjælp af en godt gennemtænkt logistik, der involverer 1,6-1,7 kilometer underjordiske slanger og to tankvogne med øl.

- Vi har en stor tank på 32.000 liter plus en mindre på 24.000 liter. Under jorden fra brønden af og over til det store telt er der 150 millimeters rør hele vejen over, fortæller Henrik Rys, der er medlem af markedsudvalget og ansvarlig for drikkevarer.

To store tankvogne holder klar til at slukke tørsten hos markedsgæsterne. Foto: Kim Dahl Hansen

Der er flere grene på det underjordiske system, som forsyner flere steder på markedspladsen med Tuborg og Tuborg Classic: Grillhytten, fire barer i det store telt og flere satellitter forsynes fra tanken.

- Cirka 80 pct. af vores øl kører gennem det system, anslår formand for Hjallerup Marked Keld Nielsen.

Slangerne og hele logistikken omkring dem er lavet i samarbejde med Tuborg, og forud for markedet er slangerne blevet gjort rene med rensevæske.

- Tuborg er altid med til at lægge slangerne ned, fortæller Keld Nielsen.

Slangerne har forskellige farver, så man kan se, hvad der er hvad for en øl i den anden ende. Her ryger det via en køler og derfra op i ølhanerne.

Ved hjælp af farver, der er ens i begge ender af systemet, kan man se forskel på øllet. Foto: Kim Dahl Hansen

- Det bliver kølet, når det ryger frem til baren, fortæller Henrik Rys.

Den underjordiske måde at få øllet frem til de mange barer på gør det hele meget lettere.

- Det er en kæmpe arbejdslettelse, konstaterer Keld Nielsen.

- Hvis man forestiller sig, at vi skulle have 55.000 liter øl ud i flasker ... Det ville fylde enormt meget og kræve 4-500 flere frivillige, vurderer Henrik Rys.

Det centrale ølsystem betyder også, at man kan tørlægge Hjallerup Marked på en gang, når markedet lukker klokken 2: Det gøres med et håndtag, og så er det slut med øl for den dag.

Kan ikke tørlægges

Et slag på tasken fra de to er, at der vil blive drukket omtrent 60.000 liter øl under Hjallerup Marked i år. Det hænger også lidt sammen med vejrudsigten, som ser god og solfyldt ud.

- Det tror vi på, og det betyder også, at vi får et rigtigt godt ølsalg, forudser Keld Nielsen.

Øllet går fra to tankvogne og ned i en brønd og via slanger ud til forskellige barer på pladsen. Foto: Kim Dahl Hansen

Da der sidste år var Brønderslev Marked, løb man midlertidigt tør for øl. Men det kommer ikke til at ske i Hjallerup.

- Det kan vi godt sætte en streg under. Det kan ikke lade sig gøre. Hvis vi ser, vi er i risiko, så sender vi bud efter mere, fortæller Keld Nielsen.

Det har dog engang været nødvendigt at bytte de to tankvogne med øl for at holde stand, inden nye forsyninger var fremme.

Et familie-marked

Selv om øl er en vigtig ingrediens i et marked, er der også meget andet at komme til marked for, understreger Keld Nielsen.

- Det er et familie-marked, og det er ikke kun for at sælge øl, at vi er her. Vi værdsætter også, at folk kommer og besøger tivoli og kræmmerboderne.

Hjallerup Marked er også et familie-marked. Foto: Kim Dahl Hansen

Torsdag først på dagen indledes også med de yngste markedsgæster - her kommer cirka 600 børn fra dagplejer og børnehaver og spiser kagemand. Det er tradition.

Stor energi

Generelt er det gået godt med forberedelserne - også selv om der ikke har været Hjallerup Marked siden 2019.

- Vi er lidt rustne, og vi banker rust af - men vi skal ikke røre ved noget i ret lang tid, så er vi ret hurtigt inde i rytmen, fortæller formand for Hjallerup Marked Keld Nielsen.

Han oplyser også, at det er gået fint med at skaffe de 2000 frivillige, der skal til for at få markedet til at køre rundt.

- Energien er stor. Vi har ikke lavet det i to år, og det gør, at der er en helt fantastisk stemning, fortæller Keld Nielsen.